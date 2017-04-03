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04.04.17 

Amazon попробует привлечь любителей наличных

Amazon попробует привлечь любителей наличных

Amazon запускает в США новый сервис Amazon Cash, который позволит пополнять счет в интернет-магазине без помощи банковских карт. Потребитель теперь может зачислить наличность с помощью специального штрихкода, который компания высылает зарегистрированным пользователям. Сделать это можно в любом магазине, принимающем участие в партнерской программе. К их числу относятся  торговые точки сетей Pharmacy, Speedway, Sheetz, Kum & Go, D&WFresh Market, Family Fare Supermarkets и VGGrocery. В дальнейшем планируется присоединить и другие магазины. Сумма вклада за одну транзакцию может составлять от $15 до $500.

Сервис не слишком отличается от My Cash Card, что предлагает PayPal. Как и PayPal, Amazon стремится охватить ту часть аудитории, у которой нет кредитных или дебитных карт и банковского счета, тех, кто привык расплачиваться наличными. А она составляет, ни много ни мало, 27% всех потребителей в США.

Кроме того, в Amazon уверены, что сервисом воспользуются и многие из тех, у кого есть возможность оплачивать товары картами. Оформление заказа в таком случае происходит быстрее и проще. Раньше для этого нужно было приобрести подарочные карты Amazon. Однако сумма на них фиксированная. С Amazon Cash же потребители могут рассчитывать на любую сумму, которую внесут на счет.

В момент снятия штрихкода сумма вклада оказывается на счете в аккаунте Amazon мгновенно. Но самое главное, что отличает Amazon Cash от всех остальных подобных сервисов, - это отсутствие каких-либо списаний за транзакцию.

Чтобы открыть счет в сервисе, не нужно приобретать какие-то специальные карты онлайн или в обычном магазине. Достаточно зайти со своего аккаунта на страницу Amazon Cash –  сделать это можно с любого устройства, как с самого сайта, так и из приложения – и получить штрихкод.

Использовать штрихкод в дальнейшем можно столько раз, сколько потребуется вносить деньги на счет. Для этого нужно сохранить изображение в приложении Wallet на платформе iOS или в виде скриншота на платформе Android. Впрочем, вполне достаточно просто распечатать картинку, если у потребителя нет смартфона. Затем ее можно предъявить продавцу в магазине, тот отсканирует код и укажет при зачислении сумму, которая вносится наличными.

Новый сервис начинает работать в США уже сейчас. Будет ли компания распространять его в других странах, пока неизвестно. Однако в некоторых странах Европы, где Amazon стремится усилить свое присутствие, оплата наличными по-прежнему популярна.

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