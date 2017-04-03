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03.04.17 

Россияне стали чаще искать китайскую электронику

Россияне стали чаще искать китайскую электронику

Интерес российских покупателей к товарам из Китая в онлайне растет. Как сообщает РБК, количество поисковых запросов, связанных с товарами из Поднебесной, в 2016 году увеличилось среди россиян в среднем на треть.

По данным исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которое проводилось на основе статистики wordstat.yandex.ru по различным товарным категориям, наибольший прирост по числу запросов пришелся на детские товары - 39%, или до 110 тыс. в абсолютных цифрах.

На 32% год к году вырос интерес россиян к китайской электронике (1,26 млн запросов) и продуктам из сегмента DIY (980 тыс). На третьем месте с ростом на 31% идет категория "автоаксессуары и запчасти". В ней зафиксировано 227 тыс. запросов.

По данным АКИТ, самым популярным интернет-магазином у россиян остается Aliexpress. Его за прошлый год искали 78 млн раз. Исследования РБК подтверждают эти данные. Так, по данным одного из них, в 2016 году услугами китайской площадки пользовались 36,7% опрошенных покупателей цифровой и компьютерной техники, 58% - товаров для детей и 63,8% - одежды и обуви. При этом за последние два года доля покупателей, совершающих заказы только в отечественных интернет-магазинах, снизилась на треть. При этом доля тех, что покупает только в зарубежных онлайн-магазинах, в 2016 году достигла 15%.

В абсолютных цифрах категория "одежда и обувь" остается самой популярной. На нее пришлось 1,57 млн запросов. При этом количество запросов в этой категории увеличилось за год лишь на 3%.

Аналитики АКИТ утверждают, что популярность категорий совпадает с показателями по объему покупок в иностранных интернет-магазинах, а рост запросов - с динамикой реальных продаж.

По данным АКИТ, в 2016 году объем трансграничной торговли в нашей стране вырос на 37%, достигнув 301,8 млрд рублей. В этом году прогнозируется рост на 33% до 400 млрд рублей. На Китай приходится 90% зарубежных отправлений, или 52% в денежном выражении.

Интернет-холдинг Alibaba Group - крупнейший интернет-ритейлер Китая. Управляет площадками Taobao.com, AliExpress и Tmall Global и имеет собственную платежную систему AliPay. Общий объем продаж на торговых площадках Alibaba в прошлом году превысил $476 млрд.

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Комментарии читателей
03.04.17 22:33
Евгений

Скорее бы уже НДС им включили

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