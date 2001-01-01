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03.04.17 

Европейцам откроют окно на китайский рынок

Европейцам откроют окно на китайский рынок

Tencent запускает возможность торговать на своей платформе WeChat европейским брендам. Сначала функция станет доступна в Великобритании, затем в планах компании Франция и Германия.

Китайские компании постоянно пытаются прорваться на европейский рынок. Главный конкурент Tencent корпорация Alibaba не раз пробовала это сделать, безуспешно предлагая различные сервисы. По мнению руководителя гонконгского отделения PwC Скотта Ликенса, китайские модели достаточно сложно приспособить к работе в других странах.

У WeChat несколько иные планы. Цель запуска не в том, чтобы китайские продавцы вышли на европейский рынок, а наоборот: европейские бренды смогли легко продавать в Китае, где популярность трансграничного онлайн-шопинга постоянно растет.

В Европе Tencent сотрудничает с итальянским стартапом Digital Retex, который помогает брендам интегрироваться в платформу WeChat. Только в прошлом году Tencent привлек на китайский рынок около 60 итальянских продавцов.

Сейчас компания нацелена на привлечение менее известных брендов и среднего бизнеса. Сотрудничество с ней помогает наладить интернет-торговлю в Китае, не нарушая сложных законов страны. У Tencent есть специальная программа, позволяющая брендам, работающим с WeChat, выходить на рынок страны без бюрократических проволочек.

В Великобритании бренды смогут подключиться к сервису уже в следующем месяце, в других странах – в будущем году. В Tencent также рассматривают в перспективе возможность выхода на рынки США и Ближнего Востока.

WeChat объединяет в одном приложении социальные сети, чаты, покупки, а также сервисы заказа такси, билетов в кино и т.д. Аудитория сервиса - более 800 миллионов пользователей.

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