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03.04.17 

Укрпочта снизила тарифы

Укрпочта снизила тарифы

Укрпочта снизила тарифы на ряд услуг, в том числе на экспресс-доставку "Ускоренная почта". Как говорится в сообщении компании, главными новшествами стали введение градации тарифных зон (в пределах страны, в пределах областного центра, в пределах области и между областными центрами) и новые диапазоны массы отправлений - 0,25 кг, 0,5 кг, 20 кг.

Доплата за доставку в село в пределах одной области снизилась с 30 гривен ($1,1) до 9 гривен ($0,33). Таким образом, новые тарифы будут содействовать увеличению заказов из интернет-магазинов в сельской местности. Снижены и тарифы на посылки с большим весом.

"Мы не только доставляем отправления в течение 24 или 48 часов, мы уменьшаем тарифы для отправлений большой массы по Киеву и Украине, уменьшаем плату за курьерскую доставку и уменьшаем доплату за доставку в село в пределах области с 30 грн. до 9 грн", - сообщил первый заместитель генерального директора Александр Перцовский.

Для сравнения, у "Почты России" имеется выбор между отправки бандеролью и посылкой. Вес до 500 г гораздо дешевле (в 2-3 раза) отсылать ценной бандеролью, от 500 до 1000 г - также дешевле бандеролью (но уже на 30-55 рублей), от 1000 до 1500 г тарифы примерно одинаковы. А вот для грузов более 1,5 кг отправка посылкой всегда дешевле, при этом чем больше вес - тем существеннее выигрыш.

Теперь что-то похожее будет и у "Укрпочты". Разница лишь в том, что начальные тарифы украинского оператора меньше. Самая дешевая доставка на Украине между областными центрами отправления весом до 1,5 кг даже на расстояние 1300 км стартует с 12 гривен ($0,5). В то же время, чем больше вес посылки на Украине, тем меньше разница с российскими тарифами. До этого времени существенно влияла на стоимость доставка в глубинку.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" ведет переговоры о сотрудничестве с американским гигантом электронной коммерции Amazon. Украинская компания заявила о готовности организовать быструю доставку онлайн-заказов с площадки. Местные эксперты считают, что "Укрпочта" вполне может справиться с поставленной задачей. Подобный опыт у компании есть. Еще в 2015 году она объявила о запуске быстрой доставки посылок из китайских интернет-магазинов AliExpress и Taobao.

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