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29.03.17 

"Укрпочта" хочет доставлять с Amazon

"Укрпочта" хочет доставлять с Amazon

Государственная "Укрпочта" ведет переговоры о сотрудничестве с американским гигантом электронной коммерции Amazon. Украинская компания заявила о готовности организовать быструю доставку онлайн-заказов с площадки.

Как сообщил директор ГП “Укрпочта” Игорь Смилянский в эфире "5 канала", логистически компания готова к приходу интернет-магазина, и задержка - за американцами. "Это же международные соглашения, и в этом случае мы должны работать с американской почтой – это крупный монополист, и они не слишком быстро двигаются", - сказал он.

По словам чиновника, таможенная служба должна увеличить штат, чтобы обеспечить возможность пропуска через таможенный контроль увеличенного объема товаров.

Таким образом, "Укрпочта" планирует запустить быструю доставку с Amazon. Сейчас большая часть товаров с площадки не доставляется на Украину. За счет этого выросло немало посреднических бизнесов.

"Укрпочта активно запускает новые логистические решения с зарубежными игроками в ecommerce и почтово-логистическими операторами. Привлечь Amazon на Украину - очень важное задание. Мы ведем переговоры с одной из крупнейших в мире интернет-платформ, чтобы упростить украинцам к ней доступ. Пока мы находимся на стадии переговоров, больше рассказать не можем", - добавил Смилянский в комментарии.

Смилянский не уточнил, станут ли доступны на Украине музыкальные и стриминговые сервисы, премиум-пакет Amazon Prime и другие направления, которые развивает компания. Также он не сообщил, откроются ли в стране склады с официальными представительствами Amazon.

Местные эксперты считают, что "Укрпочта" вполне может справиться с поставленной задачей. Подобный опыт у компании есть. Еще в 2015 году она объявила о запуске быстрой доставки посылок из китайских интернет-магазинов AliExpress и Taobao. Этого удалось достичь за счет изменения системы доставки. Если раньше онлайн-заказы шли в общем потоке, то теперь группируются по локализации и отправляются отдельным пакетом. За счет этого срок доставки товара снизился до семи дней.

Напомним, что в России американский гигант также не торопится расширяться. Доставкой товаров с онлайн-площадки в нашу страну, как и на Украину, занимаются многочисленные посредники.

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