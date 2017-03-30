31.03.17 OneTwoTrip дозаправили на $3 млн

Банк "Санкт-Петербург" вложил в онлайн-сервис бронирования билетов и отелей OneTwoTrip $3 млн. Деньги будут направлены на развитие проекта.

Стороны не разглашают информацию о том, сколько процентов в компании получил банк. Известно лишь, что он стал обладателем миноритарного пакета. Срок инвестиций - 3-5 лет.

Весь объем вложений OneTwoTrip направит на развитие сервиса и продвижение бренда. Так, планируется доработать техническую платформу проекта.

Деньги от "Санкт-Петербурга" - уже не первые инвестиции в OneTwoTrip в этом году. В феврале компания привлекла $5,8 млн от шведского фонда Vostok New Ventures. За эти деньги фонд получил долю 14,6% в сервисе. Исходя из этого, OneTwoTrip тогда оценили примерно в $80-90 млн.

Для самого инвестора это не первые вложения в онлайн-проекты. В начале месяца банк "Санкт-Петербург" инвестировал 200 миллионов рублей в один из крупнейших интернет-магазинов детских товаров Babadu.