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16.02.17 

Шведы вложились в OneTwoTrip

Шведы вложились в OneTwoTrip

Туристический сервис OneTwoTrip привлек $5,8 млн от шведского инвестфонда Vostok New Ventures (VNV). В фонде верят, что компания может стать одним из главных игроков  в российском сегменте онлайн-трэвел.

VNV увеличил свою долю в проекте до 14,6%. При этом в фонде уверены, что всю компанию можно оценить в $82,9 млн. Для сравнения, в середине 2015 года OneTwoTrip оценивали в $65,6 млн (тогда VNV вложил в сервис $12,2 млн).

В отчете VNV говорится, что OneTwoTrip заинтересовал фонд в первую очередь тем, что демонстрирует уверенный рост на сложном рынке российского туризма. Несмотря на девальвацию рубля, выручка и прибыль компании растут, как растет и ее доля на рынке. Кстати, отчасти это можно объяснить уходом традиционных игроков из этого сегмента. Впрочем, уйти могут не только классические турагентства, но и онлайн-игроки. Мы уже сообщали о том, что под угрозой из-за финансовых проблем оказался Oktogo.

Что касается планов VNV на OneTwoTrip, то они довольно оптимистичны. В фонде уверены, что ситуация в российской экономике улучшается: незначительно укрепился рубль, инфляция закрепилась ниже отметки в 5%, а на этот год рост экономики может составить 1,5-2%. Таким образом, у OneTwoTrip есть все шансы, чтобы стать одним из главных игроков в сегменте онлайн-трэвел. Основными драйверами роста могут стать продажи готовых пакетов услуг (например, перелет+проживание) и географическая экспансия.

В 2016 году OneTwoTrip уже запустил несколько новых сервисов. Так, летом начали продаваться динамические пакеты (перелет+отель), а в декабре был запущен сервис для бизнеса OneTwoTrip for Business.

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