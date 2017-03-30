30.03.17 Против Федоринова возбуждено уголовное дело

В отношении основателя "Юлмарта" Алексея Никтина и бывшего генерального директора компании Сергея Федоринова (руководил компанией с 2008 г. по 2016 г) возбуждено уголовное дело. Основной акционер компании Дмитрий Костыгин полагает, что дело "подогрето" "Сбербанком".

Как сообщает РБК, расследование начато по заявлению территориального подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС) в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере. По данной статье предусмотрено наказание до шести лет лет лишения свободы. Дело было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) в декабре 2016 г. по инициативе ФНС. ​

Согласно опубликованным в картотеке арбитражных дел документам, инспекция ФНС по Санкт-Петербургу доначислила компании около 260 млн рублей налогов за 2012-2013 налоговый период. В ходе судебных разбирательств сумма претензий налоговой была снижена до 130 млн рублей. В середине марта сотрудники СКР провели обыски в старом и новом офисе "Юлмарта", а также у одного из бывших сотрудников компании.

Никитин был единственным владельцем "Юлмарта" с 2008 г. до 2010 г., когда 50% онлайн-платформы приобрел Михаил Васинкевич. С 2011-го по 2014 годы фонды Svoboda Corp. и Koshigi Ltd., подконтрольные Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, выкупили у партнеров 60% акций компании. Весной 2016 г. Никитин вышел из состава акционеров, продав свой пакет Васинкевичу, Федоринов тогда же покинул пост гендиректора.

Сергей Федоринов в разговоре с Oborot.ru подтвердил, что уголовное дело - отзвук развернувшегося в компании конфликта акционеров, но отказался далее комментировать ситуацию. По его словам, он уже несколько месяцев занят в новом собственном проекте и больше не имеет отношения к делам "Юлмарта"

По словам Костыгина, уголовные дела "подогреты" усилиями сотрудников Сбербанка - основного банка-кредитора "Юлмарта". По его словам, Сбербанк как организация заинтересован в выплате кредита 2,4 млрд рублей, но отдельным сотрудникам более выгодна ликвидация интернет-ритейлера. Сбербанк пока не соглашается на предложения "Юлмарта" по реструктуризации долга.

По данным источника близого к банку, переговоры о реструктуризации долга начались еще осенью 2016 года, но до сих пор не увенчались успехом.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 21 марта принял иск банка с претензиями к интернет-ритейлеру на 1 млрд рублей к рассмотрению. На такую сумму Сбербанк открыл НАО "Юлмарт" возобновляемую кредитную линию в марте 2016 года до сентября 2017 года. Предварительное слушание назначено на 26 мая.

Кроме того, из Единого федерального реестра юридически значимых сведений следует, что Сбербанк планирует подать иски о банкротстве трех структур "Юлмарта" - НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент" и ООО "Юлмарт ПЗК".

В Сбербанке же утверждают, что пока шаги к ликвидации "Юлмарта" делает сам Костыгин. "Костыгин неоднократно отказывался от уже согласованных условий реструктуризации", - сообщил директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Накануне господин Костыгин сделал довольно экстравагантное заявление, пообещав вывести на санкционированный митинг к офису "Сбербанка" 10 тысяч сотрудников "Юлмарта".