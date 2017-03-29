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30.03.17 

"Юлмарт" угрожает Сбербанку митингом

"Юлмарт" угрожает Сбербанку митингом

Интернет-ритейлер "Юлмарт" угрожает Сбербанку акциями протеста. Совладелец компании Дмитрий Костыгин не исключает, что его сотрудники проведут митинг, если не будут урегулированы кредитные споры.

"Если не договоримся в ближайшее время, я не могу гарантировать, что 10 тысяч сотрудников не выйдет на санкционированный митинг перед офисом Сбербанка", - сказал он. Костыгин рассчитывает урегулировать конфликт с кредиторами до майских праздников.

21 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск банка с претензиями к интернет-ритейлеру на 1 млрд рублей. На такую сумму Сбербанк открыл НАО "Юлмарт" возобновляемую кредитную линию в марте 2016 года до сентября 2017 года. Предварительное слушание назначено на 26 мая.

Кроме того, из Единого федерального реестра юридически значимых сведений следует, что Сбербанк планирует подать иски о банкротстве трех структур "Юлмарта" — НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент" и ООО "Юлмарт ПЗК".

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