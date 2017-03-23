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27.03.17 

Сбербанк попробует взыскать долг "Юлмарта" с акционеров

Сбербанк попробует взыскать долг "Юлмарта" с акционеров

Сбербанк всерьез взялся за "Юлмарт". Как сообщают "Ведомости", Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 21 марта принял иск банка с претензиями к интернет-ритейлеру на 1 млрд рублей к рассмотрению. На такую сумму Сбербанк открыл НАО "Юлмарт" возобновляемую кредитную линию в марте 2016 года до сентября 2017 года. Предварительное слушание назначено на 26 мая.

Сбербанк требует взыскать суммы по договору займа с основных совладельцев "Юлмарта" - Августа Мейера, Дмитрия Костыгина, Михаила Васинкевича, а также бывшего гендиректора НАО "Юлмарт" Сергея Федоринова.

Ситуацию прокомментировал пока только Федоринов. Он сообщил, что по ЕГРЮЛ продолжает оставаться гендиректором "Юлмарта" до тех пор, пока на эту должность не будет назначен кто-нибудь другой. Таким образом, по словам Федоринова, его участие в качестве соответчика является "формальным подходом".

Кроме того, из Единого федерального реестра юридически значимых сведений следует, что Сбербанк планирует подать иски о банкротстве трех структур "Юлмарта" — НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт девелопмент" и ООО "Юлмарт ПЗК". Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев назвал это стандартными действиями по защите интересов банка в рамках работы с проблемной задолженностью. Он отметил, что банк имеет право обратиться в суд с заявлением о банкротстве интернет-ритейлера, но будет ли он пользоваться этим правом, "зависит от ситуации в компании". По его словам, в Сбербанке следят за развитием событий, но публикации СМИ об окончании корпоративного конфликта в "Юлмарте" не станут аргументом для отказа от действий по защите интересов банка. При этом Дегтярев не исключил урегулирования долга компании перед Сбербанком. 

Совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин назвал поведение партнеров из Сбербанка "все больше напоминающим юридический сюрреализм". "С одной стороны, они бросают все силы на оспаривание договора цессии между мной и Олегом Морозовым, чтобы не допустить иска о банкротстве НАО "Юлмарт", который подал Олег Морозов, а с другой — сами заявляют о намерении банкротить компании "Юлмарта". Возможно, в крупнейшем банке страны перебои с интернетом, и юристы Сбербанка не в курсе последних новостей о прекращении корпоративного конфликта и нашей готовности к переговорам о реструктуризации долга",— прокомментировал Костыгин.

 

В начале марта Сбербанк подал иск на 1 млрд рублей в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к структурам "Юлмарта". Банк просил суд взыскать долги по кредиту и обратить взыскания на заложенное имущество.

Иски о банкротстве "Юлмарта" или структур компании в настоящее время подали Олег Морозов - бывший партнер совладельца интернет-ритейлера Дмитрия Костыгина (требует банкротства НАО "Юлмарт"), ООО "Консультационная группа "Санация" (требует банкротства ООО "Юлмарт Продуктово-закупочная компания"), ООО "Балтийская электронная площадка" (требует банкротства ООО "Юлмарт Девелопмент" и ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания").

Напомним, что "Юлмарт" уже довольно давно сотрясает конфликт акционеров, из-за которого компания не может назначить гендиректора. В августе прошлого года из "Юлмарта" ушел основатель и гендиректор Сергей Федоринов. 

На прошлой неделе стало известно, что совладельцы интернет-ритейлера Костыгин и Васинкевич все же договорились прекратить корпоративный конфликт. По словам Костыгина, стороны подписали рамочное соглашение, согласно которому принадлежащая Васинкевичу доля "Юлмарта" будет выкуплена самой компанией. Акции будут переданы за счет допэмиссии.

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