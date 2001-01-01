30.03.17 В "Одноклассниках" появятся онлайн-витрины

Интернет-магазины скоро получат инструмент, с помощью которого смогут продавать товары пользователям соцсети "Одноклассники". Компании Megogo, ShowJet, MediaMarkt, "Спортмастер" и Clarins уже участвуют в тестировании нового сервиса. Пока функция доступна только для десктопа, но в ближайшее время разработчики обещают внедрить ее и в мобильную версию.

В группах брендов появятся онлайн-витрины, на которые могут быть выставлены как одиночные предложения, так и целые продуктовые категории. На карточках товаров будет указываться цена, описание и фотографии. Все это можно будет настроить так, чтобы новые товары загружались сразу в ленту новостей группы. Такие посты будут бессрочными, в отличие от объявлений пользователей.

Заказ будет осуществляться через кнопку "Связаться" в объявлении. Компании смогут настроить чат-бота для приема заказов через сообщения и интегрировать его со своей системой при помощи открытого API "Одноклассников". Таким образом, в этой соцсети станут доступны покупки в один клик.

Размещение товаров для администраторов группы будет бесплатным. Монетизировать проект рассчитывают за счет рекламы: "Одноклассники" подключают специальный рекламный инструмент — продвижение товара или услуги. Объявления с кнопкой "Связаться" можно будет продвигать как промопост в ленте с помощью рекламной платформы myTarget.

Крупные российские ритейлеры считают, что брендам придется вкладывать много ресурсов в такой канал продаж, чтобы он стал по-настоящему эффективным. "Чтобы продажа случилась, нужны эксперты, которые будут общаться с клиентами и оформлять заказы, или полностью интегрированный с IT-платформами продавца бот", – пояснила руководитель департамента медиа и CRM "М.Видео" Наталья Жучкова. Впрочем, по ее словам, "М.Видео" готовится к тому, чтобы протестировать новую опцию.

В свою очередь, в "Связном" первые опыты уже были поставлены в различных соцсетях. "Но эти проекты не приносили ожидаемого результата. Загрузка даже небольшой части товаров в группу трудозатратна", – рассказал представитель "Связного" Сергей Тихонов. Он считает, что проект будет оправдан для компаний, продвигающих цифровой контент, а не материальные товары.

Напомним, похожий сервис сейчас развивает и другая российская соцсеть "Вконтакте". Отзывы о нем пока самые разные. Представители интернет-магазинов сходятся на том, что успех продвижения товаров через соцсеть зависит от многих параметров: количества подписчиков группы, категории товара и т.д.