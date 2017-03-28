30.03.17 Онлайн-кинотеатры умирают без инвестиций

Российский видеосервис лицензионного кино Ayyo приостановил свою работу. Как сообщил изданию Roem миноритарный акционер Армен Гаспарян, компания сейчас ищет инвестиции для реанимации ресурса.

"Надеюсь, скоро все заработает опять. Команда придумала много интересного, проект может стать действительно популярным, если будут финансы", – сказал Гаспарян.

Пользователи узнали о "технических проблемах" еще в конце февраля. Позднее на сайте появилось уведомление о скором возобновлении работы ресурса, а 25 марта сервис закрылся полностью. Сейчас не работают ни основной сайт, ни соответствующие вкладки на сайтах партнеров. Клиенты сервиса обеспокоены потерей купленных или взятых напрокат фильмов.

Онлайн-кинотеатр начал испытывать проблемы с посещаемостью еще осенью прошлого года. Согласно SimilarWeb, в сентябре у Ayyo резко снизился трафик на сайт, а также перестали вестись официальные странички и группы в социальных сетях.

Ayyo работал только по модели платной подписки. В 2014 году у кинотеатра был чистый убыток в 70 млн рублей. В 2015 году выручка увеличилась на 2% до 40 млн рублей. Чистая прибыль компании почти в 3 раза превысила выручку (112 млн рублей) за счет прочих доходов (164,5 млн рублей). Однако источник дополнительных доходов гендиректор Ayyo Евгений Муравьев раскрыть отказался.

Участники рынка поговаривают, что инвесторы многих кинотеатров давно готовы выйти из таких проектов, но не могут найти покупателей. Напомним, недавно аналогичная судьба постигла и онлайн-кинотеатр Zoomby. Видеосервис также заморожен, а его владельцы перестали поддерживать проект из-за нехватки средств.