22.02.17 Zoomby в долгах и заморожен

Онлайн-кинотеатр Zoomby заморожен, а его владельцы перестали поддерживать проект.

Накануне девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение московского арбитражного суда в пользу медиакомпании ВГТРК. Предметом иска была задолженность в размере 26 млн рублей компании "Вебтв", развивающей онлайн-кинотеатр Zoomby. Суд решил, что ответчик должен выплатить также пеню в размере 7 млн рублей.

Zoomby задолжал своему миноритарному акционеру ВГТРК (26,25% акций) за использование рекламного видеоконтента. Онлайн-кинотеатр монетизируется за счет продажи рекламы, платной подписки у сервиса нет. Согласно первоначальной договоренности, ВГТРК должен был предоставлять контент, а Zoomby рассчитываться за него частью своих рекламных доходов.

Однако за последние два года у онлайн-кинотеатра сменилось несколько команд, а выплат владельцы так и не получили. В итоге в ВГТРК приняли решение перестать поддерживать сервис и заморозить его.

В холдинге "Газпром-медиа", которому принадлежат 73,75% акций Zoomby, заявляют, что проект поддерживается, а "урегулирование обязательств будет проводиться в рамках законодательства". Тем не менее, основной интерес для холдинга сейчас представляет созданный в 2016 году альянс видеосервисов "Руформа", в который входят видеохостинг Rutube и система дистрибуции легального контента Pladform.

Zoomby был запущен в 2010 году холдингом WebMediaGroup, основанным нынешним президентом "Ростелекома" Сергеем Калугиным и его партнёрами. В 2014 году онлайн-кинотеатр сменил владельца вместе с холдингом: Калугин продал свою долю в WebMediaGroup "Газпромбанку". В свою очередь, "Газпромбанк" передал владение Zoomby своей "дочке" - "Газпром-медиа". ВГТРК приобрела долю в проекте в 2015 году.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2015 году выручка онлайн-кинотеатра составила 50 млн рублей, а чистый убыток превысил 30 млн рублей. Такая ситуация характерна для всей развивающейся индустрии онлайн-кинотеатров в России. Единственным исключением является Tvzavr, которому удалось выйти на прибыль.