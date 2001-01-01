29.03.17 Fashion распробовал почтоматы

В fashion наблюдается бум мобильных продаж и доставок в почтоматы. По данным одного из крупнейших в стране фулфилмент-провайдеров в данном сегменте eSolutions, почти 30% всех заказов в 2016 году было совершено через смартфоны, и эта цифра продолжает расти.

Стремительный рост также демонстрирует доставка в почтоматы. По итогам года 63,9% заказов были доставлены курьерскими службами, 18,2% - через "Почту России" и 17,9% - через ПВЗ и почтоматы. В прошлом году доля последних составляла лишь 8%.

Популярность ПВЗ и почтоматов в компании объясняют несколькими факторами: удобство расположения, график работы, более низкая стоимость по сравнению с другими каналами, а также возможность оплатить заказ картой. Кроме того, некоторым покупателям нравится, что не надо ни с кем разговаривать, чтобы получить заказ.

Существенно увеличилась и доля предоплаченных заказов – с 8% до 24%. По данным компании, в 2016 году товарооборот увеличился на 64%. Средний чек также подрос – с 4 453 рублей до 4 995 рублей. Однако это говорит скорее об общем повышении цен, т.к. среднее количество товаров в заказе уменьшилось – с 2 до 1,9 штук.

Похожие тенденции отмечали КupiVip и Lamoda по результатам "Киберпонедельника" и "Черной пятницы". У Lamoda более 50% всех заказов было оформлено с мобильных устройств.