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29.03.17 

"Почта" поможет продавцам на "Маркете" доставлять быстрее

"Почта" поможет продавцам на "Маркете" доставлять быстрее

"Яндекс.Маркет" и "Почта России" запускают сервис, позволяющий столичным интернет-магазинам доставлять товары за один день. В будущем услуга будет масштабирована на всю Россию.

Новая функция будет доступна в личных кабинетах онлайн-продавцов на "Маркете" только в том случае, если они принимают деньги через маркетплейс.

Нововведение позволит спланировать и организовать доставку с помощью почтовой услуги "EMS оптимальное". Чтобы доставить таким способом покупку, продавцам достаточно будет скачать в личном кабинете сопроводительные документы, распечатать их, заполнить и после этого отнести товар в ближайший центр выдачи и приема посылок (ЦВПП) "Почты России".Там подобные отправления обещают принимать без очереди и заполнения дополнительных бумаг.

В "Почте" уверяют, что если сдать посылку до 20:00, то покупатель сможет забрать ее в любом столичном центре выдачи уже на следующий рабочий день. Через ЦВПП можно будет доставлять посылки весом до 20 кг, стоимость услуги начинается от 160 рублей.

Покупателям платить ни за что не придется, как не придется и стоять в общих очередях на почте, ведь центры выдачи специализируются только на посылках. Клиент сам сможет выбрать подходящий пункт выдачи при оформлении заказа.

Заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке "Почты России" Сергей Малышев, комментируя нововведение, заявил, что в последнее время компания запустила несколько сервисов для работы с интернет-магазинами. Интеграция с "Маркетом" должна помочь расширить количество магазинов, предоставляющих своим клиентам бесплатную доставку.

"На самом деле наша цель - охватить регионы. Совместно с "Почтой России" мы планируем запустить продукт повсеместно по России и предоставить функционал во все пункты выдачи посылок, которые открываются ежемесячно", - сообщил руководитель "Яндекс.Доставки" Дмитрий Мамонов. Он отметил, что, согласно совместным исследованиям "Маркета" и GfK Rus, пункты выдачи являются наиболее популярным способом доставки покупок: за год услугами центров воспользовалось 66% онлайн-покупателей, а самой удобной эту форму назвали 38% участников исследования.

 Новый сервис станет доступен интернет-магазинам с 30 марта. Изначально покупки через него можно будет доставлять в 87 столичных центров выдачи, но в будущем возможности услуги планируется расширить на все 523 ЦВПП в 210 городах страны.

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