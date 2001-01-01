28.03.17 Товарные объявления в Google будут заметнее

Похоже, что товарные объявления в Google скоро станут более заметными. Компания тестирует новый вид объявлений, основным отличием которого являются увеличенные картинки.

Изображения увеличенного размера были замечены в выдаче поисковика. Пользователь Рамеш Синг создал gif-анимацию, чтобы наглядно продемонстрировать новый вид, и поделился находкой с Search Engine Round Table.

Следует обратить внимание, что в "увеличенной" версии товарных объявлений уже не шесть, как это было ранее, а пять штук.

Что это значит для интернет-магазинов?

Предполагается, что более заметные изображения существенно повысят кликабельность объявлений, что может привести к увеличению продаж.

А вот уменьшение количества самих объявлений приведет к росту конкуренции за место среди рекламодателей. Как следствие, рекламные затраты, скорее всего, вырастут.