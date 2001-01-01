27.03.17 "Яндекс.Маркет" займется фулфилментом

"Яндекс.Маркет" будет развивать фулфилмент-услуги, а также внедрит API, который поможет "присоединить" интернет-магазины к "Почте России". Для реализации этих планов на новую должность директора по логистике и товарным цепочкам назначен бывший руководитель департамента по продажам логистических услуг "Почты России" Павел Ярошевский.

Таким образом, Ярошевский станет непосредственным руководителем директора "Яндекс.Доставки" Дмитрия Мамонова.

"В офлайне много возможностей для оптимизации и сокращения расходов, поэтому "Яндекс.Маркет" вполне может сделать Фулфилмент, если сервис "Яндекс.Доставка" выйдет на достаточные показатели доставок, и будет работать экономия на масштабе. Важный вопрос – сколько этих доставок нужно для того, чтобы сервис вышел в ноль", – рассказал экс-глава "Яндекс.Маркета" Алексей Авдей.

Развивать фулфилмент изначально было идеей именно Авдея. После его ухода эту же линию продолжил Павел Алёшин, утверждавший, что полноценно фулфилмент будет запущен после того, как "Я.Доставка" станет успешной.

Предполагается, что одним из направлений работы Ярошевского также станет более тесная интеграция с национальным почтовым оператором. По словам источника e-pepper.ru, в "Яндекс.Маркете" разработали новый API, который позволит "присоединить" интернет-магазины к "Почте России".

Ожидается, что на завтрашней пресс-конференции новый топ-менеджер расскажет, как именно и в какие сроки будет происходить интеграция новых сервисов.