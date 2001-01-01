24.03.17 Почтоматы разъехались по регионам

Интернет-магазины из числа клиентов логистической компании СДЭК получат возможность использовать сеть почтоматов Pulse Express для отправки и возврата заказов. В настоящее время СДЭК перевозит около 200 терминалов в 30 городов страны.

Поскольку почтоматы – это особый груз, для их транспортировки используется специальная грузовая техника и дополнительные средства защиты, в частности, специальная обрешетка повышенной прочности. Первая партия почтоматов отправлена в российские города, расположенные в столичном, северо-западном регионах, на Урале и в других точках РФ.

"В этом году мы рассчитываем перевезти более 1000 почтоматов еще в 127 городов России, в 2018 году запланировано к отправке 1500 почтоматов, и еще 1500 почтоматов мы должны доставить до конца 2019 года", - поделился планами компании менеджер по работе с ключевыми клиентами СДЭК Евгений Щапин.

Генеральный директор Pulse Express Алексей Жуков сообщил, что до конца 2020 года запланировано охватить более 2000 населенных пунктов сервисом "Почтомат у дома".

"Планируя развитие сети, мы ставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность до почтомата максимально большому количеству людей. Сделать интернет-торговлю ближе к онлайн-покупателям. Сделать покупку в интернет-магазине такой же простой и обыденной, как покупку хлеба", - прокомментировал Oborot.ru Жуков. По его словам, использование почтоматов сократит издержки интернет-магазинов на последней миле, т.к. онлайн-покупатель не будет привязан ко времени и месту в ожидании курьера.

В декабре 2016 года компания Pulse Express начала размещать свои почтоматы в торговых точках крупнейшего российского ритейлера "Магнит". За первые два месяца планировалось оборудовать 200 постаматов в 127 российских городах. Далее в Pulse Express намерены запускать порядка 1500 постаматов ежегодно. Планируется, что к 2020 году сеть будет насчитывать более 6000 тысяч постаматов и охватывать 2253 населённых пункта России.