24.03.17 "Яндекс" ожидает угрозу с востока

Возможное совместное предприятие Сбербанка и китайского интернет-гиганта AliExpress в сфере электронной торговли может негативно отразиться на бизнесе "Яндекса". О таких угрозах говорится в годовом отчете последнего, сообщает РБК.

Риск заключается в том, что сервис "Яндекс.Деньги" сейчас управляется через совместное предприятие именно со Сбербанком. Сам "Яндекс" в нем является миноритарным акционером. Из-за этого возможности компании развивать сервис в соответствии со своей стратегией ограничены.

"Вопрос в том, как этот проект будет развиваться — как частный и чисто коммерческий или же с госучастием. В последнем случае получается, что государство вкладывается в сотрудничество с иностранцами. Скорее всего, именно этот риск и описывает "Яндекс", — прокомментировал исполнительный директор АКИТ Артем Соколов.

В то же время представители "Яндекса" утверждают, что наличие данной информации в отчете не означает, что предполагаемые события когда-либо произойдут. В пользу компании играет то, что в совете директоров трое из семи членов - представители "Яндекса" с правом вето.

В январе появилась информация, что Сбербанк с Alibaba Group планируют уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Ожидается, что контроль над ним получит Сбербанк, который в основном будет вностить финансовые инвестиции. Аlibaba Group, в свою очередь, внесет свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ, а также других странах Восточной Европы и, возможно, Турции.