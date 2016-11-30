18.01.17 Сбербанк и Alibaba Group планируют создать трансграничного гиганта

Сбербанк займется электронной коммерцией с Alibaba Group. Как сообщает "КоммерсантЪ", компании планируют уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли.

"Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран", - сообщил источник на рынке.

По данным источников издания, ожидается, что контроль над новым предприятием получит Сбербанк, который в основном будет вностить финансовые инвестиции. Аlibaba Group, в свою очередь, внесет свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ, а также других странах Восточной Европы и, возможно, Турции.

Как сообщил изданию собеседник, близкий к правительству, совещания проходили в декабре-январе. По его словам, достигнуты договоренности, что предприятие может быть создано только как российское юридическое лицо, в котором у Сбербанка будет не менее 50%.

По данным осведомленного источника на рынке интернет-торговли, обсуждаемые планы пока не окончательны, а принимая во внимание то, как тяжело ведут переговоры китайцы, как минимум могут сдвинуться сроки создания компании.

В ноябре прошлого года Сбербанк выступил с инициативой построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры "национальную экосистему" по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли. В компании планируют создать некий аналог китайской Alibaba Group, который будет онлайн предлагать товары и услуги во множестве сфер: потребительские товары, недвижимость, образование, здравоохранение, путешествия и отдых, разработка софта и приложений, производство, финансовые сервисы и др.

Примеры таких экосистем - американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba. Предполагается, что платформа будет оказывать услуги как конечным потребителям, так и бизнесу. В Сбербанке считают, что к 2025 году ее оборот может составить 65 трлн руб.

Источник, знакомый с разработкой проекта, отмечал, что рассматривались три сценария строительства экосистемы. Один из них предполагал реализацию исключительно силами Сбербанка, другой - партнерство с крупной российской интернет-компанией ("Яндексом" или Mail.Ru Group) и, наконец, третий подразумевал привлечение в качестве стратегического партнера китайскую компанию.

Особое внимание в презентации было уделено Alibaba Group как примеру масштабной экосистемы. Alibaba Group, по мнению Сбербанка, реализует "агрессивную глобальную стратегию, раскатывая китайскую бизнес-модель на весь мир". Став лидером на рынке Китая, Alibaba выходит на иностранные рынки с проектом онлайн-торговли для конечных пользователей, постепенно вовлекая в свою экосистему локальных игроков.

Успех такой модели вдохновил руководство Сбербанка на создание подобного онлайн-проекта и в России. В компании считают, что население России будет к этому готово "в среднесрочной перспективе".

В 2025 году около 28% населения РФ будет приходиться на людей 15-35 лет и еще 30% — до 15 лет. Именно эти возрастные группы "в большой степени ценят удобство и охват экосистем и являются клиентами AliExpress", полагают в Сбербанке. Еще одним стимулом станет широкое проникновение мобильных устройств. Если в 2015 году 51% пользовались смартфонами, то к 2025 году эта доля вырастет до 90%.

Ранее мы сообщали, что Сбербанк предоставил Gett семилетний венчурный кредит на $100 млн и получил опцион на акции компании, размер которого не раскрывается. Cервис перевозок намерен направить выделенные средства "на финансирование продолжающейся экспансии бизнеса Gett".