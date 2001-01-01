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23.03.17 

"Евросеть" и "Связной" могут объединить

"Евросеть" и "Связной" могут объединить

Акционеры "Вымпелкома" и "МегаФона" обсуждают разделение "Евросети", после которого ее могут объединить со "Связным". Созданная таким образом компания будет работать в почти 5 тыс. салонах связи.

Сведения о возможной реорганизации сообщил источник "Коммерсанта", близкий к сотовому оператору, а также подтвердил партнер компаний "большой тройки". Согласно этой информации, существует план сделки, в результате которой будет создана отдельная компания, управляющая салонами связи обоих ритейлеров. В числе ее акционеров могут оказаться не только "МегаФон" и совладельцы "Связного", но и новые лица.  

После старта с 2,7 тыс. магазинов "Связного" плюс более 2 тыс. "Евросети" объединенная компания расширит сеть салонов до 6 тыс. Название объединенной компании пока что не определено. Есть вероятность, что это будет принципиально новый бренд.

Как сообщил гендиректор "МегаФона" Сергей Солдатенков, переговорный процесс о возможном разделении "Евросети" продолжается. Он высказал надежду, что переговоры продлятся не более месяца. Телекоммуникационная группа Veon, владеющая в том числе "Вымпелкомом", сообщила, что рассматривает различные опции в отношении "Евросети" и ведет переговоры с "МегаФоном" по этому вопросу.

По информации, полученной "Коммерсантом" от источника, близкого к двум сторонам, в конце прошлой недели подписан протокол о намерениях провести сделку. Согласно документу, "МегаФон" выкупит принадлежащие "Вымпелкому" 50% "Евросети" и получит 100% ритейлера.

Таким образом, к "Вымпелкому" перейдут права аренды примерно 2 тыс. салонов "Евросети", на основе которых будет создана собственная монобрендовая розничная сеть. Помимо этого "Вымпелком" выплатит 1,25 млрд рублей по долгам "Евросети".

Долг "Связного" на 1 июля 2016 года составлял около 12 млрд рублей. По информации от источника "Ъ", совокупный долг новой компании будет меньше 20 млрд рублей, что вполне комфортно.

Глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф полагает, что основная причина, по которой "Вымпелком" и "МегаФон" планируют разделение "Евросети",— это сокращение расходов операторов. По его словам, в случае объединения будет сокращено 10-20% салонов.

Аналитик "Финама" Тимур Нигматуллин предостерег, что если "Вымпелком" не сможет продавать свои контракты в "Связном" из-за соотношения долей во владении "Связным", может возникнуть дисбаланс на рынке.

Информация о том, что "Вымпелком" отправил "Мегафону" предложение разделить между собой салоны и долги ритейлера, а сам бренд "Евросеть" ликвидировать, появилась в конце прошлого года. "Евросеть" принадлежит на паритетных началах "Вымпелкому" и "МегаФону", в сеть входит более 4 тыс. салонов связи. 

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