23.03.17 Интернет-магазинам становится тесно

К 2020 году спрос на склады онлайн-продавцов и фулфилмент-операторов увеличится в три раза и составит порядка 3,2 млн м2, утверждается в совместном исследовании АКИТ и компании CBRE "Складской рынок в эпоху e-commerce".

Зарубежным игрокам потребуется 1,8 млн м2, отечественному ритейлу – 1,5 млн м2, из которых половина будет открыта в Московской области.

Аналитики предупреждают, что такая оценка минимальна, а прогноз основан на анализе существующей ситуации и динамике прошлых лет. Если произойдут радикальные перемены, потребность в складских помещениях может возрасти еще на 20-25%. Здесь имеется в виду возможное снятие ограничений на онлайн-торговлю алкогольной продукцией и медпрепаратами. Свою роль может сыграть и развитие интернет-продаж продуктов питания.

Заметно на ситуацию на рынке могут повлиять иностранные компании, если им потребуются собственные склады для того, чтобы развивать свой бизнес по схеме B2B2C. Самый вероятный игрок в этом поле - логистический оператор китайского гиганта Alibaba Group Cainiao. Компания уже предпринимает соответствующие шаги. Недавно ее представители заявили о намерении создать целую экосистему логистических, фулфилмент- и складских сервисов вокруг бизнеса AliExpress в России как для трансграничной торговли, так и для российского бизнеса.

Такие крупные зарубежные игроки могут сгенерировать дополнительный спрос на складские площади и повысить первоначальную оценку еще на 2 млн м2.

Ожидаются и качественные изменения в сфере складских площадей. В недалеком будущем склады будут становиться все более специализированными и начнут "проникать" в регионы. Первые сигналы уже есть: ритейлеры открывают дополнительные склады в удаленных от столицы областях, различные компании анонсируют строительство крупных фулфилмент центров и высокотехнологичных объектов (хотя пока что речь идет о ключевых точках – Москве и Санкт-Петербурге).

Строительство складских помещений обусловлено не ростом потребления, а спецификой и неумением интернет-магазинов и фулфилмент-операторов работать с огромным ассортиментом, считает управляющий партнер ГК "220 вольт" Алексей Федоров. По его мнению, на рынке и сейчас переизбыток помещений, в результате чего цена на квадратные метры снижается.

Между тем, согласно подсчетам CBRE, на сегодняшний день онлайн-торговля использует порядка 1 млн м2 складских мощностей, причем почти 70% из них расположены в Московском регионе. Без учета внутригородских объектов класса С и ниже оборачиваемость у таких складов около 900 000 руб./м2. При этом за последние шесть лет в рублях этот показатель не меняется. Примерно в ту же сумму обходились онлайн-торговле складские площади и в 2010 году.