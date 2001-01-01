22.03.17 Duty-free внедряет онлайн-предзаказ

Магазин duty-free Heinemann, расположенный в зоне международных вылетов аэропорта Домодедово, запустил услугу предзаказа товаров онлайн. Функция доступна на сайте Heinemann Duty Free или в приложении MyDutyFree, причем цена при заказе в Интернете на 7% ниже по сравнению с офлайн-покупкой.

Таким образом, магазин, расположенный в Домодедово, становится точкой выдачи, откуда покупатели могут забрать заказ перед вылетом после прохождения паспортного контроля. Таких покупателей обещают обслуживать вне очереди. Оплата принимается в рублях, евро, долларах США и фунтах стерлингов.

Директор по неавиационному маркетингу Московского аэропорта Домодедово Владимир Буденко так прокомментировал новую услугу: "Переход к интерактивному обслуживанию – это норма в современной розничной торговле, и мы рады, что покупки в duty free, ставшие одним из важных атрибутов международных перелетов, теперь доступны нашим пассажирам в режиме онлайн".

Генеральный директор ООО "Трэвел Ритейл Домодедово" (Gebr. Heinemann Russia) Сергей Говорушко отметил, что услуга позволяет делать предзаказ одному пользователю, а получать товар – другому: "Вам больше не нужно запоминать, что вас просили привезти друзья и родные – они могут добавить желаемые товары к вам в корзину самостоятельно".

Говорушко подчеркнул, что у покупателя появилась возможность заранее сравнить цены и "сделать свой выбор не торопясь – дома через сайт или по пути в аэропорт с помощью смартфона".