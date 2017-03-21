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21.03.17 

Постаматы станут ближе к покупателям

Постаматы станут ближе к покупателям

Группа QIWI и логистический оператор PickPoint запускают проект по созданию сети компактных постаматов в торговых точках сети Fix Price. У интернет-магазинов – партнеров PickPoint – новые постаматы будут появляться  автоматически как новые точки для выдачи заказов.

"Мы планируем провести пилотный проект по установке компактных постаматов в первой сотне магазинов Fix Price, которых в общей сложности более 2000 в 64 субъектах России. До конца года оценим эффективность проекта и будем принимать решение о его дальнейшем развитии", – рассказал представитель сети магазинов Fix Price.

В рамках теста в прошлом году было установлено порядка 50  таких боксов. Сейчас партнеры подбирают магазины Fix Price с торговой зоной, позволяющей разместить терминалы, не создавая неудобств для покупателей. Из слов директора по развитию постаматных решений Группы QIWI Алексея Рассказова  следует, что в первую очередь рассматриваются торговые точки в шаговой доступности от жилых домов.

"Доходность одного постамата в розничном магазине выше, чем на улице или в торговом центре. Как показывает практика, чем ближе постамат к дому получателя, тем чаще им пользуются и его загруженность в 1,5 раза выше средней", – пояснила CEO PickPoint Надежда Романова.

Предполагается, что дополнительные сервисы привлекут трафик в магазины Fix Price, что важно в условиях пониженной покупательской активности. При этом стратегия продаж Fix Price "товары для дома по низким ценам" особенно актуальна для покупателей AliExpress, которые составляют существенную долю пользователей постаматов.

По данным Data Insight в 2016 году началось массовое подключение интернет-магазинов к сети ПВЗ, вызванное ростом популярности такого способа доставки среди покупателей. За прошлый год через сторонние ПВЗ прошло около 29 млн посылок из интернет-магазинов, что составляет примерно 15% от всего внутрироссийского рынка заказов,

На 13 января этого года в России было установлено 850 постаматов. Если планы всех игроков на этот год будут реализованы в полной мере, то рынок ожидает рост точек более чем в 4 раза, утверждают аналитики Data Insight.

В то же время, многие ритейлеры не торопятся подключать доставку в постаматы, особенно если у них есть собственная офлайновая сеть.  В "Связном" отмечают, что технически сложные товары, которые составляют большую часть ассортимента, покупатели предпочитают осматривать перед тем, как оплатить заказ. Нередко при этом требуется дополнительная консультация менеджеров или дополнительные услуги (нанесение защитной пленки, оформление страховки, настройка устройства).

В "Детском мире" полагают, что у постаматов есть шансы занять свою долю в доставке заказов, но сдерживающими факторами для спроса на такую услугу станут ограничения по габариту и товарным категориям. Потребители не рискуют заказывать, например, одежду и обувь без возможности изучить товар. Им проще отказаться от заказа сразу в ПВЗ или вернуть посылку курьеру.

Президент АКИТ Алексей Федоров не считает, что у постоматов большое будущее, но винит в этом самих ритейлеров. По его словам, потребители пока не готовы рисковать оплачивать заказ и оставаться с товаром неизвестного качества на руках. "Пока наши интернет-магазины обеспечивают потрясающий сервис – постоплату, в России ничего не изменится и постаматы не станут массовыми", – резюмирует он.

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