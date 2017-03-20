22.03.17 Хочешь выделяться - доставляй быстрее

Этим летом на eBay появится новая функция: продавцы смогут обещать покупателям доставку в течение трех и менее дней. Пока она будет работать только в США.

Компания предупреждает, что для вступления в программу продавцы должны обеспечить определенные гарантии своевременной доставки. В разделе вопросов и ответов о новом сервисе говорится, что те, кто уже доказал такую возможность, могут вступить в программу немедленно.

Сервис гарантированной доставки будет бесплатен как для продавцов, так и для покупателей. То есть, к обычной стоимости доставки не будет никаких надбавок.

Если по каким-то причинам продавец не сможет выполнить условия сервиса, деньги за доставку будут возвращены покупателю. В том случае, когда стоимость транспортировки уже была включена в цену товара, клиент сможет выбрать купон на эту сумму, который впоследствии сможет использовать на eBay для покупки.

"В то время как большинство товаров на eBay уже доставляются в течение трех дней и меньше, а также зачастую бесплатно, "гарантированная доставка" даст продавцам возможность доставлять еще быстрее и уверенность, что их товары прибудут к покупателям в срок", - прокомментировал вице-президент eBay в Северной Америке Хэл Лоутон.

Открытие этого сервиса - еще один шаг в конкурентной борьбе eBay и Amazon. Причем eBay отстает на шаг, двигаясь по стопам Amazon. Так, в 2015 году в Германии был запущен сервис быстрой доставки eBay Plus, аналогичный Amazon Prime. Однако доставка день в день оказалась компании не по зубам, в отличие от конкурента, развивающего направление Amazon Fresh.