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20.03.17 

"Юлмарт" будет развивать логистику около аэропортов

"Юлмарт" будет развивать логистику около аэропортов

Ритейлер "Юлмарт" собирается построить многофункциональные фулфилмент-центры в районе столичных аэропортов. Этот план - часть стратегии компании по созданию высокотехнологичной ecommerce базы, объединяющей онлайн- платформу и собственную логистическую инфраструктуру.

О своих задумках представители "Юлмарта" заявили на выставке MIPIM в Каннах во время презентации проекта по развитию территорий, прилегающих к аэропортам Москвы.

В ближайших планах ритейлера - постройка регионального центра исполнения заказов площадью 60 тыс. м² недалеко от одного из столичных аэропортов. Подобный проект в Мытищах уже находится в завершающей стадии строительства. Всего до 2021 года планируется построить 13 центров со средней площадью 25 тыс. м².

Также "Юлмарт" собирается построить два распределительных центра площадью 70-100 тыс. м². Общий объем инвестиций оценивается в 1 млрд долларов, а общая площадь строительства - в 1 млн м².

Председатель совета директоров "Юлмарта" Дмитрий Костыгин, комментируя планы своей компании, отметил, что новый проект позволит ритейлеру дополнить и развить собственную логистическую цепочку, сократить время доставки заказа и упростить процесс выбора и покупки товара.

Кстати, в ходе MIPIM прошла дискуссия с участием экспертов рынка, в ходе которой обсуждался вопрос развития электронной торговли и логистики. Одной из ключевых идей стала востребованность нового типа логистической инфраструктуры - интегрированной в логистику города, учитывающей доступность дорог и т.д. В "Юлмарте" уверены, что все необходимое для соответствия этим трендам у них уже есть.

Ранее в ходе все той же выставки в Каннах генеральный директор "Юлмарт Девелопмент" Евгений Иванченко сообщил, что интернет-ритейлер вложит $1 млрд в строительство центров обработки заказов и распределительных центров. Предполагается, что их число увеличится на 17 и достигнет 21.

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