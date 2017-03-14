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15.03.17 

В "Юлмарте" хотят потратить на расширение миллиард долларов

В "Юлмарте" хотят потратить на расширение миллиард долларов

Интернет-ритейлер "Юлмарт" планирует до 2021 года вложить $1 млрд в строительство центров обработки заказов и распределительных центров. Таким образом, их число увеличится на 17 и достигнет 21.

О планах компании рассказал генеральный директор "Юлмарт Девелопмент" Евгений Иванченко во время выставки MIPIM в Каннах. По его словам, четыре центра обработки заказов появятся в Санкт-Петербурге, а еще тринадцать - в Москве и области. "Кроме того, нам требуется два распределительных центра в Московском регионе", — сообщил Иванченко.

Общая площадь центров, планируемых к постройке, составит около 1 млн м². При этом, по словам Иванченко, средняя площадь одного центра обработки заказов составляет 25 тыс. м², а распределительного центра — 70-100 тыс. м². Для реализации каждого проекта требуется участок от 10 гектаров.

Иванченко сообщил, что под треть объектов земля уже есть. Также "Юлмарт" готов привлекать к работе своих партнеров. В качестве уже действующего стратегического партнера назван продуктовый дискаунтер оптоклуб "Ряды". 

Грандиозные планы развития "Юлмарта" звучат на фоне продолжающихся финансовых и организационных проблем в компании. В начале марта "Сбербанк" подал очередной иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пытаясь взыскать с "Юлмарта" 1 млрд рублей. Подобный иск уже подавался в декабре 2016 года, но был отправлен на доработку.

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