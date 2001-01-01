Mail.ru поможет бизнесу исследовать аудиторию - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
17.03.17 

Mail.ru поможет бизнесу исследовать аудиторию

Mail.ru поможет бизнесу исследовать аудиторию

Mail.Ru Group и консалтинговая компания EmCo запустили совместный исследовательский проект Research.Mail.Ru, ориентированный на бизнес. Онлайн-магазины получат инструментарий для проведения исследований и опросов, позволяющий оптимизировать процесс продаж.

Проект запускается сразу на всех рынках, где присутствует Mail.Ru Group. Уже в ближайшее время онлайн-панель будет содержать данные об одном миллионе респондентов, а к концу 2018 года эта цифра вырастет до 2,5 млн. Всего у Mail.ru есть данные о поведении 77 млн человек, пользующихся сервисами компании. Причем всю информацию можно сегментировать и рассматривать в различных разрезах. Предполагается, что сервис станет самым крупным на рынке онлайн-исследований в Восточной Европе.

Первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев отметил, что разработка позволит рекламодателям оптимизировать использование рекламных бюджетов. Он уверен, что исследовательское направление станет логичным расширением линейки рекламных продуктов, инструментов и технологий Mail.ru.

"Рынку будут доступны как инструменты для классических опросов через интернет-панель, так и инструменты с использованием аналитики данных. Это позволит проводить исследования среди большого количества респондентов с меньшими затратами, чем при использовании традиционных методов, а также откроет доступ к информации о потребителях тем категориям небольших компаний, которые раньше не могли позволить себе обратиться в агентство маркетинговых исследований", — прокомментировала президент EmCo Анна-Мария Рыклина. 

Предполагается, что Research.Mail.Ru поможет компаниям находить текущие потребности клиентов, создавать и тестировать новые продукты и услуги, а также оптимизировать процесс продаж. Особенно полезен будет сервис компаниям, которые работают на высококонкурентных розничных рынках. Например, в сферах банкинга, телекоммуникаций и FMCG.

Напомним, на днях ритейлер "Эльдорадо" и интернет-магазин Ozon.ru начали использовать сервис от Mail.Ru Group, который помогает повысить конверсию кросс-продаж на 20% и увеличить лояльность клиентов.

Интересно? Поделись:

Читайте также
На eBay стали реже одеваться
У кого интернет-магазину заказать приложение
Онлайн-кинотеатр заменили маркетплейсом
Как увеличить конверсию кросс-продаж на 20%
Видеосервис удвоил "платящую" аудиторию
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
17:58  На eBay стали реже одеваться
16:57  Бизнес чаще покупает подарочные карты
15:37  "Матрешка" свяжет Молдавию и Китай
11:28  Mail.ru поможет бизнесу исследовать аудиторию
16.03  У кого интернет-магазину заказать приложение
16.03  Онлайн-кинотеатр заменили маркетплейсом
16.03  В "М.Видео" заговорили по-китайски

Форум
16:08 17.03 Anton Shishkin  Экономика на подъёме и процветает, а денег нет, это как? (21)
12:10 27.02 qualified  Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара (10)
19:56 21.02 qualified  Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс? (4)
19:27 07.02 alive  Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? (42)
07:25 27.01 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (132)
01:08 27.01 qualified  Запретить АлиЭкпресс ?? (15)
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)

Статьи и аналитика
15.03  Реальный e-commerce. Советы новичкам
09.03  Дополненная реальность в бизнесе. С чего начать и для чего она нужна?
07.03  "Острая подача" - выпуск 3
03.03  Почему пользователь выбирает самовывоз? (2)
01.03  Правила успешной распродажи от KupiVip
22.02  "Острая подача" - выпуск 2
21.02  Интернет-рынок вейпинга накроется законом?
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
14.02  "Острая подача" - видеоблог Ивана Кургузова (2)
13.02  Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности (5)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.