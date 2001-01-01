17.03.17 Mail.ru поможет бизнесу исследовать аудиторию

Mail.Ru Group и консалтинговая компания EmCo запустили совместный исследовательский проект Research.Mail.Ru, ориентированный на бизнес. Онлайн-магазины получат инструментарий для проведения исследований и опросов, позволяющий оптимизировать процесс продаж.

Проект запускается сразу на всех рынках, где присутствует Mail.Ru Group. Уже в ближайшее время онлайн-панель будет содержать данные об одном миллионе респондентов, а к концу 2018 года эта цифра вырастет до 2,5 млн. Всего у Mail.ru есть данные о поведении 77 млн человек, пользующихся сервисами компании. Причем всю информацию можно сегментировать и рассматривать в различных разрезах. Предполагается, что сервис станет самым крупным на рынке онлайн-исследований в Восточной Европе.

Первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев отметил, что разработка позволит рекламодателям оптимизировать использование рекламных бюджетов. Он уверен, что исследовательское направление станет логичным расширением линейки рекламных продуктов, инструментов и технологий Mail.ru.

"Рынку будут доступны как инструменты для классических опросов через интернет-панель, так и инструменты с использованием аналитики данных. Это позволит проводить исследования среди большого количества респондентов с меньшими затратами, чем при использовании традиционных методов, а также откроет доступ к информации о потребителях тем категориям небольших компаний, которые раньше не могли позволить себе обратиться в агентство маркетинговых исследований", — прокомментировала президент EmCo Анна-Мария Рыклина.

Предполагается, что Research.Mail.Ru поможет компаниям находить текущие потребности клиентов, создавать и тестировать новые продукты и услуги, а также оптимизировать процесс продаж. Особенно полезен будет сервис компаниям, которые работают на высококонкурентных розничных рынках. Например, в сферах банкинга, телекоммуникаций и FMCG.

Напомним, на днях ритейлер "Эльдорадо" и интернет-магазин Ozon.ru начали использовать сервис от Mail.Ru Group, который помогает повысить конверсию кросс-продаж на 20% и увеличить лояльность клиентов.