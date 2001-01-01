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15.03.17 

Как увеличить конверсию кросс-продаж на 20%

Как увеличить конверсию кросс-продаж на 20%

Ритейлер "Эльдорадо" и интернет-магазин Ozon.ru начали использовать сервис от Mail.Ru Group в сфере data science. Представители компаний заявили, что он помогает повысить конверсию кросс-продаж на 20% и увеличить лояльность клиентов.

Директор по развитию бизнеса направления "Большие данные" компании Mail.Ru Group Роман Стятюгин сообщил, что благодаря новому сервису у ритейлеров появилась возможность лучше понимать свою аудиторию. Представители бизнеса смогут проводить глубокую сегментацию, предсказывать потенциальный интерес к той или иной категории товаров, выбирать правильные каналы коммуникаций и прогнозировать вероятности оттока.

"Благодаря предиктивным моделям торговые сети могут более качественно сегментировать своих покупателей, выделять тех, с кем нужно контактировать здесь и сейчас", - рассказал он. По его словам, рост оборота и прибыли от кампаний, сформированных с использованием сервиса, составляет 20% и более.

Руководитель отдела управления взаимоотношениями с клиентами и лояльностью компании "Эльдорадо" Роман Троицкий подтвердил, что использование разработки позволило повысить конверсию проводимых кампаний на 28%, а оборот - на 21%. 

Предиктивные математические модели, являющиеся ядром сервиса, используются для построения аудиторных сегментов интернет-пользователей для их последующего применения в рекламных кампаниях на различных интернет-площадках. Таким образом, интернет-ритейлеры могут улучшить понимание своей клиентской базы и в дальнейшем корректировать стратегию по запуску новых продуктов.

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