16.03.17 Онлайн-кинотеатр заменили маркетплейсом

Китайский холдинг LeEco допускает запуск в России маркетплейса для продвиженияи контента через собственные устройства уже летом 2017 года. О том, что компания выбрала именно такую модель для продвижения контента в нашей стране, сообщил глава LeEco Russia & Eastern Europe Виктор Сюй. Доступ к маркетплейсу будет обеспечен через смартфоны, а также смарт-телевизоры LeEco.

По словам Сюя, речь идет о продвижении как детского контента, так и широкого спектра для всех категорий пользователей. "Я надеюсь, маркетплейс заработает в России летом этого года", - сказал он.

В сентябре прошлого года LeEco открыл официальный российский интернет-магазин Le.ru и запустил продажи своей продукции в нашу страну на площадке AliExpress. В планах компании был запуск в России собственного онлайн-кинотеатра. В LeEco также рассматривали возможность слияния с одним из российских проектов в сегменте видеосервисов. Однако в январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров. Согласно нему, иностранным инвесторам будет запрещено владеть более 20% аудиовизуальных сервисов, средняя ежедневная аудитория которых в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч - в одном регионе страны. Из-за этого запуск в России собственного онлайн-кинотеатра в LeEco приостановили.

Холдинг LeEco (Leshi Internet Information & Technology Beijing) основан Цзя Юэтином в 2004 году. Структура LeEco состоит из подразделений с разной специализацией. Компания занимается в том числе производством, закупкой и распространением видеоконтента, электронной торговлей, мобильными устройствами, облачными услугами, производством электромобилей. Капитализация LeEco на Шэньчжэньской фондовой бирже - около $17 млрд долларов. Выручка компании в 2015 году составила около $13 млрд юаней (примерно $2 млрд).