16.03.17 Алкоголю дадут отдельный субдомен?

В России для сайтов, торгующих алкоголем, может быть создана специальная доменная зона второго уровня. Такая идея обсуждается на заседаниях различных рабочих групп при Минэкономразвития и других ведомствах.

Президент виноторговой компании Simple Максим Каширин сообщил, что обсуждается выделение специальной доменной зоны второго уровня, которая будет обслуживаться государством. Как вариант, она может получить название .alko.ru, тогда сайт Simple в ней будет иметь вид simple.alko.ru.

Также, по словам Каширина, рассматривается вариант с выбором двух компаний-провайдеров, которые смогут обслуживать алкогольные интернет-магазины. При этом сам Каширин высказал свои предпочтения в пользу отдельной доменной зоны.

Президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов также подтвердил обсуждение создания для онлайн-торговцев алкоголем единого субдомена, точное название которого еще не определено.

"Такой вопрос действительно обсуждался, однако о конкретных адресах речи пока не идет", - прокомментировал в свою очередь официальный представитель РАР Александр Куликов. Он также подчеркнул, что обсуждение конкретных предложений по интернет-торговле возможно только после введения внесудебной блокировки сайтов, торгующих алкоголем.

Заместитель директора по правовым вопросам Координационного центра доменов .RU/.РФ Сергей Копылов провел аналогию с доменом .gov.ru, где все адреса выдаются только с разрешения Федеральной службы охраны. По его словам, новый домен второго уровня может быть создан в зоне .ru или .рф. В таком случае выдавать адреса в нем будет "какой-то профильный контролирующий орган". Копылов считает, что это позволит однозначно определить категорию ресурса для пользователей и в то же время контролировать, какие компании получают этот своеобразный знак отличия.

Другие игроки рынка также поддержали идею создания специализированного домена. Так, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает предложение о создании единого домена для торговли спиртным логичным и предполагает, что так и будет сделано. Представитель компании "Ладога Дистрибьюшен" полагает, что эта инициатива, наравне с обязательным условием наличия у продавца оптовой лицензии, а у покупателя — банковской карты, помогла бы не только следить за легальностью сбыта, но и структурировала бы сегмент рынка.

Предполагается, что вскоре в Рунете можно будет продавать алкоголь онлайн при соблюдении ряда условий. Интернет-продавцы должны будут соблюдать все требования, предъявляемые к традиционной рознице: не продавать алкоголь по ночам и лицам моложе 18 лет, вносить информацию о движении продукции в Единую государственную автоматическую информационную систему (ЕГАИС) и т.д. Покупатели при этом должны будут расплачиваться картами – таким образом можно будет проконтролировать их возраст.

В качестве первых шагов по допуску алкоголя в онлайн обсуждается возможность начала онлайн-продаж сухого вина и пива. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов считает важным тот факт, что интернет-продажа алкоголя в целом хорошо скажется на торговле продуктами питания в Сети, так как сделает ее намного более рентабельной.