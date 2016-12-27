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26.01.17 

Банки помогут продавать алкоголь в онлайне

Банки помогут продавать алкоголь в онлайне

Продажу алкоголя через Интернет могут разрешить исключительно на основе безналичной оплаты. Как сообщает РБК, производители алкоголя договариваются с банками о создании системы проверки возраста покупателей, чтобы не допустить продажи несовершеннолетним. Именно эта проблема является одной из причин, по которым онлайн-торговля спиртным в России до сих пор запрещена.

Для внедрения соответствующего решения необходима система, позволяющая банку сверять информацию, указанную пользователем на сайте интернет-магазина, с реальными данными покупателя. В том случае, если держатель карты не достиг 18 лет, покупка совершена не будет.

 Исполнительный директор департамента эквайринга и электронных платежных сервисов банка "Русский стандарт" Иван Глазачев сообщил, что изменить настройки системы несложно. По его словам, при совершении онлайн-платежей необходимо учитывать два основных параметра: ограничение времени покупки и возраст покупателя.

 "Вопрос определения возраста представляется гораздо более сложным. Но мы его проработали - в авторизационные поля можно внести дополнительные маркеры, идентификаторы", - объяснил Глазачев.

 Для совершения покупки потребителю нужно будет присвоить дополнительный номер, который потом будет передаваться в единую банковскую систему. Расходы по установке системы при этом будут зависеть от коммерческих договоренностей между банком и конкретной компанией.

Представители банковского сектора считают, что данная система является перспективной и может быстро получить спрос. Достаточно будет нескольким крупным банкам начать это делать, и остальные подтянутся. "Это новый рынок, и если механизм будет внедрен, это интересный, объемный сегмент", - подытожил Глазачев.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность, что алкоголь можно будет продавать через Интернет уже в начале 2018 года. В случае легализации онлайн-продаж алкоголя продавцы должны будут соблюдать все требования, предъявляемые к традиционной рознице: не продавать алкоголь по ночам и лицам моложе 18 лет, вносить информацию о движении продукции в Единую государственную автоматическую информационную систему (ЕГАИС) и т.д. 

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