15.03.17 Fashion нуждается в онлайн-проверке наличия товаров

Социальные медиа, онлайн-программы лояльности и местоположение традиционных магазинов – главное для успешной омниканальной торговли. К такому выводу пришли в компании Divante в результате исследования "Омниканальность в индустрии fashion".

Немаловажное значение, по мнению авторов исследования, также имеют наличие товаров при онлайн-заказе, доставка в тот же день, цена транспортировки и возможность зарезервировать товар в Интернете с последующим его приобретением в традиционном магазине.

Целью исследования, которое проводилось в Германии, Нидерландах, Великобритании и Скандинавии, было выяснить, как модные бренды оперируют омниканальными продажами. Характерно, что менее всего омниканальность оказалась развита в Германии, хотя прежде эта страна была эталоном развития бизнесов электронной коммерции.

Использование социальных медиа

Этот канал возглавляет список наиболее успешных из всех, которые используют модные бренды. Все 40 брендов, на деятельности которых строилось исследование, имеют свои страницы в Facebook. 97,5% из них имеют на своих продающих сайтах ссылку на группу в этой соцсети.

Следующие по популярности – Instagram и Twitter. И только на трех сайтах модных брендов есть ссылки на аккаунт в Snapchat.

Онлайн-программы лояльности

В то время как в традиционных сетях лишь 42,5% брендов используют программы лояльности, в Интернете присоединиться к ним предлагают практически все. "Сегодня у каждого покупателя есть возможность посетить сотни магазинов, находящихся в шаговой доступности. Поэтому брендам необходимо создавать связи со своими покупателями. Здесь лояльность клиентов играет огромную роль", - говорится в исследовании.

Расположение магазинов и онлайн-проверка наличия товаров в них

Для тех, кто отдает предпочтение покупкам в реальных магазинах, очень важно знать, где эти магазины расположены. Подавляющее большинство сайтов fashion (85%) предоставляют клиентам возможность определить, где находится ближайший к ним магазин. Но лишь у 32,5% есть функция, с помощью которой можно узнать, есть ли в этом магазине интересующий покупателя товар. Divante рекомендует обратить особое внимание на эту функцию как на важное направление развития.