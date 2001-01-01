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15.03.17 

Готовится к запуску eCommerce реалити-шоу

Готовится к запуску eCommerce реалити-шоу

Платформа для интернет-магазинов CS-Cart запускает проект "eCommerce реалити-шоу”. Организаторы обещают создать с нуля интернет-магазин и за три месяца вывести его в прибыль.

Проект ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Зрители смогут увидеть "внутреннюю кухню" работы интернет-магазинов, разобраться в экосистеме ecommerce, изучить возможные проблемы, с которыми могут сталкиваться владельцы бизнеса на всех этапах работы, и получить практические кейсы для преодоления некоторых наиболее частых проблем.

В еженедельных выпусках будет представлен пошаговый алгоритм действий для старта нового бизнеса, финансовые показатели работы интернет-магазина и общие отчеты о том, что уже сделано на каждом этапе, и что запланировано на следующий период. Будут и домашние задания.

Вести шоу будет Александр Верес, основатель и владелец более 10 нишевых интернет-магазинов, среди которых гигант kofe.ru (входит в тройку крупнейших продавцов кофе в Рунете). Предприниматель пока не называл направление нового магазина. С его слов, категория товаров будет определяться позже с учетом накопленного опыта и потребностей. "Мы без инвесторов... Всё по честному. Самим очень интересно, – признался Верес. – Для нас это интересная игра за наши деньги".

"Выберем нишу, разработаем стратегию, подберем товары, проанализируем конкурентов, стомость всего, – рассказал бизнесмен. Верес пообещал, что по окончании проекта в финале получится "красивый настоящий магазин с хорошим доменом, с настроенной кампанией по контекстной рекламе, стратегией по SEO, с планом развития, прибылью, довольными клиентами".

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