13.03.17 Ритейлер выйдет в онлайн через регионы

На российский онлайн-рынок продуктов питания намерен выйти еще один игрок. Ритейлер Spar решил открыть в Нижнем Новгороде интернет-магазин продуктов, в том числе категории fresh.

Глава Spar Russia B.V. Сергей Локтев не исключает запуск торговой онлайн-площадки и в Москве. По его словам, для этого необходимо увеличить количество магазинов и оптимизировать логистику.

"Москва - это популярно, но пока есть много ограничивающих факторов. Пробки, платные парковки и длинные маршруты удорожают доставку. Если включить эти затраты в цену, то покупатели не поймут, почему товар с доставкой стоит дороже, чем на полке", - сообщил Локтев.

Сейчас магазины в Москве по прямой лицензии развивают три партнера Spar: компании "ТД Интерторг", "Спар Тула" и "Спар Миддл Волга".

Spar - нидерландская компания, которая начала свою работу в России в 2000 году. Ритейлер развивает торговые точки четырех форматов: Spar Express - магазины площадью от 100 до 350 м², формат Spar - магазины площадью от 350 до 1 тыс. м², формат Eurospar - от 1 тыс. до 2,5 тыс. м² и гипермаркеты - от 2,5 тыс. до 6 тыс. м².

В 2016 году выручка Spar в России увеличилась относительно 2015 года на 7,7% - до 95,04 млрд рублей. В 2017 году компания намерена нарастить свою офлайновую сеть на 20% до 510 магазинов.

SPAR International объединяет под своей вывеской более 15 тыс. магазинов в 34 странах мира (страны Европы, а также ЮАР, Австралия и Аргентина). Общий товарооборот сети - свыше 27 млрд евро в год.