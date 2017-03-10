10.03.17 X5 Retail Group не теряет веры в онлайн-канал

X5 Retail Group в третий раз пытается завоевать онлайн. Как сообщают "Ведомости", компания начала тестировать заказ продуктов через Интернет в своей сети "Перекрёсток".

Сервис доступен с конца февраля только работникам центрального офиса компании. Тестирование продлится пять недель, после чего будет определена дата запуска пилотного проекта для остальных пользователей. Представители сети сообщили, что тестирование сервиса среди своих сотрудников позволит точнее определить финальную конфигурацию опций и услуг для будущих пользователей.

Ожидается, что во втором квартале 2017 года сервис станет доступен жителям юго-запада Москвы и некоторых городов Подмосковья. Если все пойдет по плану, жители других округов столицы смогут покупать продукты в "Перекрестке" через Сеть уже до конца года.

Онлайн-покупателям будет доступен весь ассортимент ритейлера, кроме скоропортящейся кулинарии, алкоголя и табака. Цены в онлайн-версии и в офлайновых магазинах будут одинаковы.

Во время тестирования товар будет доставляться на следующий день. В перспективе компания намерена запустить самовывоз. Доставка при этом будет платной. Для нового проекта компании пришлось расширить свой автопарк. Первые два года интернет-магазин будет работать только в Москве, затем услуга может появиться в Санкт-Петербурге и других крупных городах России.

Ранее в X5 Retail Group уже дважды пытались наладить работу онлайн-канала. Впервые компания вышла в Сеть в 2009 году. Тогда она купила интернет-магазины Bolero.ru и 003.ru, специализировавшиеся на БТиЭ и книгах. Однако через полтора года группа избавилась от этих проектов, заявив, что сосредоточится на своем основном бизнесе в офлайне. Источники на рынке объясняли эту неудачу недостаточным вниманием к проекту со стороны руководства компании.

В 2012 году Х5 был запущен интернет-магазин E5.ru. У нового стартапа в ассортименте насчитывалось 2 млн SKU из сегментов БТиЭ и хозтоваров. Продуктов питания в ассортименте E5.ru не было. По итогам 2013 года доля онлайн-проекта в выручке X5 Retail составила 0,3%. Е5.ru просуществовал менее двух лет и был окончательно закрыт в январе 2015 года.

Тем не менее, онлайн-торговля продуктами питания в России не очень развита. По оценке “Директ-фуд”, через Интернет в нашей стране реализуется только 0,01% всего продовольствия. В Англии, например, этот показатель достиг 10%.

X5 Retail Group - крупный российский ритейлер. Сеть включает в себя 7787 магазинов "Пятерочка", 503 супермаркета "Перекресток", 90 гипермаркетов "Карусель" и 194 магазина "Экспресс".