X5 Retail Group не теряет веры в онлайн-канал - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
10.03.17 

X5 Retail Group не теряет веры в онлайн-канал

X5 Retail Group не теряет веры в онлайн-канал

X5 Retail Group в третий раз пытается завоевать онлайн. Как сообщают "Ведомости", компания начала тестировать заказ продуктов через Интернет в своей сети "Перекрёсток".

Сервис доступен с конца февраля только работникам центрального офиса компании. Тестирование продлится пять недель, после чего будет определена дата запуска пилотного проекта для остальных пользователей. Представители сети сообщили, что тестирование сервиса среди своих сотрудников позволит точнее определить финальную конфигурацию опций и услуг для будущих пользователей.

Ожидается, что во втором квартале 2017 года сервис станет доступен жителям юго-запада Москвы и некоторых городов Подмосковья. Если все пойдет по плану, жители других округов столицы смогут покупать продукты в "Перекрестке" через Сеть уже до конца года.

Онлайн-покупателям будет доступен весь ассортимент ритейлера, кроме скоропортящейся кулинарии, алкоголя и табака. Цены в онлайн-версии и в офлайновых магазинах будут одинаковы. 

Во время тестирования товар будет доставляться на следующий день. В перспективе компания намерена запустить самовывоз. Доставка при этом будет платной. Для нового проекта компании пришлось расширить свой автопарк. Первые два года интернет-магазин будет работать только в Москве, затем услуга может появиться в Санкт-Петербурге и других крупных городах России.

Ранее в X5 Retail Group уже дважды пытались наладить работу онлайн-канала. Впервые компания вышла в Сеть в 2009 году. Тогда она купила интернет-магазины Bolero.ru и 003.ru, специализировавшиеся на БТиЭ и книгах. Однако через полтора года группа избавилась от этих проектов, заявив, что сосредоточится на своем основном бизнесе в офлайне. Источники на рынке объясняли эту неудачу недостаточным вниманием к проекту со стороны руководства компании.

В 2012 году Х5 был запущен интернет-магазин E5.ru. У нового стартапа в ассортименте насчитывалось 2 млн SKU из сегментов БТиЭ и хозтоваров. Продуктов питания в ассортименте E5.ru не было. По итогам 2013 года доля онлайн-проекта в выручке X5 Retail составила 0,3%. Е5.ru просуществовал менее двух лет и был окончательно закрыт в январе 2015 года.

Тем не менее, онлайн-торговля продуктами питания в России не очень развита. По оценке “Директ-фуд”, через Интернет в нашей стране реализуется только 0,01% всего продовольствия. В Англии, например, этот показатель достиг 10%.

X5 Retail Group - крупный российский ритейлер. Сеть включает в себя 7787 магазинов "Пятерочка", 503 супермаркета "Перекресток", 90 гипермаркетов "Карусель" и 194 магазина "Экспресс".

Интересно? Поделись:

Читайте также
Amazon увеличивает сеть ПВЗ на заправках
Avito тестирует сервис С2С доставки
"О’Кей" доставляет заказы в авто
Статус заказа можно отправить клиенту в соцсеть
Число постаматов "тапочной" доступности растет
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
10.03  X5 Retail Group не теряет веры в онлайн-канал
09.03  Amazon увеличивает сеть ПВЗ на заправках
07.03  Европейцы чаще покупают в Китае, чем в США
06.03  Avito тестирует сервис С2С доставки (1)
03.03  "О’Кей" доставляет заказы в авто
28.02  Статус заказа можно отправить клиенту в соцсеть
28.02  Лекарства все ближе к Интернету

Форум
11:08 11.03 p0ws3r  Отзывы о работе компании СДЭК (6444)
09:18 11.03 Фролик  Достависта - это кто вообще? (1033)
16:01 10.03 NLC  Аксиомус - кто с ними работает? (902)
15:48 10.03 Сергей Борисов  Выбираем лучшую службу доставки по РФ (39)
14:32 10.03 patrick  Кто работал с реворкер? (26)
17:07 09.03 Moonwalker  Shop-Logistics кто работал? (3692)
16:53 09.03 DALLI SERVICE  Dalli-service - кто с ними работает? (308)
14:03 09.03 Expert1C  Интеграция СДЭК, EMS, Грастин, DPD и других Транспортных компаний в 1С (13)
12:05 09.03 Алексей Василевский  Aplix.ru - новый фулфилмент или же попытка начать КС? (16)
10:41 09.03 Екатерина boxberry  Boxberry - нужны отзывы (778)

Статьи и аналитика
07.03  "Острая подача" - выпуск 3
03.03  Почему пользователь выбирает самовывоз?
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
08.02  Мода с изнанки
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.