Кризис отправил за игрушками в онлайн - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
09.03.17 

Кризис отправил за игрушками в онлайн

Кризис отправил за игрушками в онлайн

Агентство исследования рынков РБК сообщило, что количество россиян, покупающих детские товары в онлайне, выросло за 2016 год с 4,1 млн до 5 млн человек. 

Причиной аналитики называют кризис, вынуждающий покупателей искать в Интернете  более низкие цены. При этом многие потребители предпочитают сначала ознакомиться с товаром в традиционной рознице, а потом заказать его в онлайне.

В обзоре РБК отмечается, что логичным стимулом повышения продаж, учитывая этот тренд, становится услуга in-store pick up. Ее предлагает своим покупателям принадлежащая ГК "Детский мир" сеть магазинов ELC. По словам генерального директора сети Александра Роганова, услуга позволяет клиенту забрать товар в магазине, не оплачивая доставку. Это не только снижает цену заказа за счет отсутствия оплаты доставки, но и дает клиентам интернет-магазина возможность оценить ассортимент в офлайне. Итогом часто становятся сопутствующие покупки.  

Авторы исследования делают вывод, наиболее перспективной стратегией для ритейлеров в таких условиях становится омниканальное развитие. 

Согласно данным исследования РБК "Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2016", позиции AliExpress в категории детских товаров в период кризиса усилились: на китайскую площадку приходится уже 58,7% онлайн-покупок отечественных потребителей.

Интересно? Поделись:

Читайте также
РЭЦ и SPSR зовут на китайские площадки
В Hoff нашли нового исполнительного директора
Колесняк будет развивать цифровую среду Tele2
Издатели находят в онлайне прямой выход на читателя
"Детский мир" поглядывает на онлайн-рынок Индии
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
09.03  Кризис отправил за игрушками в онлайн
09.03  Сбербанк снова требует от "Юлмарта" миллиард
09.03  "Почта России" поможет ритейлерам продавать продукты
09.03  "Холодильник.ру" пытается вернуть свои миллионы
07.03  Как взлетели продажи косметики накануне 8 марта
07.03  РЭЦ и SPSR зовут на китайские площадки
06.03  В Hoff нашли нового исполнительного директора

Форум
12:10 27.02 qualified  Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара (10)
19:56 21.02 qualified  Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс? (4)
19:27 07.02 alive  Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? (42)
20:06 01.02 bornholio  Экономика на подъёме и процветает, а денег нет, это как? (4)
07:25 27.01 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (132)
01:08 27.01 qualified  Запретить АлиЭкпресс ?? (15)
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)

Статьи и аналитика
09.03  Дополненная реальность в бизнесе. С чего начать и для чего она нужна?
07.03  "Острая подача" - выпуск 3
03.03  Почему пользователь выбирает самовывоз?
01.03  Правила успешной распродажи от KupiVip
22.02  "Острая подача" - выпуск 2
21.02  Интернет-рынок вейпинга накроется законом?
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
14.02  "Острая подача" - видеоблог Ивана Кургузова (2)
13.02  Новая ККТ и интернет-магазин: все подробности (5)
08.02  Мода с изнанки



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.