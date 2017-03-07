09.03.17 Кризис отправил за игрушками в онлайн

Агентство исследования рынков РБК сообщило, что количество россиян, покупающих детские товары в онлайне, выросло за 2016 год с 4,1 млн до 5 млн человек.

Причиной аналитики называют кризис, вынуждающий покупателей искать в Интернете более низкие цены. При этом многие потребители предпочитают сначала ознакомиться с товаром в традиционной рознице, а потом заказать его в онлайне.

В обзоре РБК отмечается, что логичным стимулом повышения продаж, учитывая этот тренд, становится услуга in-store pick up. Ее предлагает своим покупателям принадлежащая ГК "Детский мир" сеть магазинов ELC. По словам генерального директора сети Александра Роганова, услуга позволяет клиенту забрать товар в магазине, не оплачивая доставку. Это не только снижает цену заказа за счет отсутствия оплаты доставки, но и дает клиентам интернет-магазина возможность оценить ассортимент в офлайне. Итогом часто становятся сопутствующие покупки.

Авторы исследования делают вывод, наиболее перспективной стратегией для ритейлеров в таких условиях становится омниканальное развитие.

Согласно данным исследования РБК "Российский рынок интернет-торговли детскими товарами 2016", позиции AliExpress в категории детских товаров в период кризиса усилились: на китайскую площадку приходится уже 58,7% онлайн-покупок отечественных потребителей.