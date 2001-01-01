09.03.17 AdWords сокращает период учета конверсий

Google AdWords сокращает период учета конверсий по показам по умолчанию с 30 дней до одного. Нововведение вступит в силу 29 марта, говорится в блоге сервиса.

Это значит, что в графе "Конверсия по показам" будут отображаться данные о целевых действиях, произошедших в течение суток после того, как пользователи увидели вашу рекламу.

В Google поясняют, что пользователи видят объявления постоянно, даже если не кликают по ним (в блогах, приложениях и т.д.). Следовательно, сообщение рекламодателя может отложиться в памяти человека, а затем привести к конверсии. И сутки в этой связи являются показательным отрезком времени.

Одной из компаний, оценивших нововведение, стала Jet.com. Менеджер по медийной рекламе Бен Вайнберг рассказал, что в его компании заметили, что показы объявлений чаще всего ведут к продажам в течение суток, когда сообщение еще свежо в памяти аудитории.

Изменения будут применяться к отслеживанию новых и существующих (если к ним применены стандартные параметры) конверсионных действий. На отображение конверсий, связанных с интерактивным взаимодействием с рекламой (например, клики и просмотры видео) они никак не повлияют. У рекламодателей также останется возможность самостоятельно настраивать период отображения конверсии по показам.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года AdWords отключит показатель "Клики с конверсиями. Вместо него для оптимизации ставок будет использоваться параметр "Конверсии", который дает рекламодателям гораздо больше информации.