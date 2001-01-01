13.02.17 AdWords отключит "Клики с конверсиями"

AdWords отключит показатель "Клики с конверсиями" в марте 2017 года. Вместо него для оптимизации ставок будет использоваться параметр "Конверсии", который дает рекламодателям гораздо больше информации. Кроме отслеживания конверсионных кликов, он дает возможность, измерять кросс-девайсные покупки, визиты в офлайн-магазины, а также атрибутировать конверии не по last-click модели.

По данным Google, многие рекламодатели уже используют "Конверсии" как основную метрику для отслеживания эффективности рекламы. В сентябре 2016 года параметр "Клики с конверсиями" стал недоступен для выбора в качестве типа конверсий для оптимизации ставок, а параметр "Тип конверсии для оптимизации" и вовсе удалили из настроек.

Недавно Google AdWords опубликовал новый гайд для рекламодателей по экспериментам и проверке гипотез в сервисе. Следуя этим указаниям, специалисты в ecommerce смогут эффективнее настраивать свои рекламные кампании.