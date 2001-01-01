09.03.17 Женщины чаще мужчин покупают и продают в Сети

Выбор подарков в интернет-магазинах стал привычным делом для четверти всех опрошенных российских женщин и только для пятой части мужчин, утверждается в совместном исследовании компании PayPal и агентства Data Insight.

Онлайн-опрос показал, что прекрасный пол чаще покупает подарки в Сети на 8 марта и активнее их дарит. Примечательно, что перед другими праздниками в Интернете заказывают товары примерно одинаковые доли респондентов.

Новогодние подарки для своих близких готовят 89% женщин и 77% мужчин. На 23 февраля презенты покупают 59% женщин и только 23% мужчин. Такое расхождение объяснимо, но тем примечательней, что и к 8 марта слабый пол лидирует: 64% женщин против 53% мужчин не забывают порадовать родных и друзей.

Женщинам требуется больше подарков, чем их супругам, поскольку мамы и бабушки предпочитают одаривать приятными мелочами своих детей и внуков (40% против 25%), дальних родственников (20% против 14%), друзьей и их детей (23% против 18%) и коллег по работе (16% против 13%). Также женщины намного чаще отвечали, что делали подарки самой себе (30% против 22%) и своим домашним животным (9% против 5%).

Любопытно, что при таких раскладах доля респондентов, признавших, что делают подарки супругу или супруге, родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, одинакова для обох полов.

Прекрасный пол оказался активнее и гибче мужчин и в освоении онлайн-шоппинга в целом. 73% женщин против 65% мужчин чаще используют интернет-магазины для покупок. При этом доля покупающих только на российских ресурсах среди женщин больше – 27% против 21%, а покупки в зарубежных магазинах пользуются примерно равной популярностью у обоих полов.

Россиянки в целом чаще мужчин выбирают и сравнивают товары в Интернете (80% против 75%) и определяют места покупки (72% против 69%). При этом используют онлайн-платежи почти три четверти женщин. Мужчин оказалось меньше, но процент также достаточно высок – 68%.

Прекрасный пол не только чаще мужчин покупает в Интернете, но и продает. Так доля женщин, предлагающих свои товары и услуги, через сервисы онлайн-объявлений немного выше: 43% против 40%.

Недавнее исследование "Яндекс.Денег" показало, что в этом году, выбирая подарки, россияне постарались экономить. По сравнению с общими показателями февраля в конце месяца в большинстве популярных категорий товаров средние чеки сократились или остались неизменными. Например, при общем росте продаж ювелирных изделий, косметики и парфюмерии средний чек в этих категориях снизился относительно февральских данных.

Комбинированный онлайн-опрос проводился компанией Data Insight в феврале 2017 года по заказу PayPal. Было опрошено более 4000 человек. Выборка квотна по полу, возрасту, макрорегиону и репрезентирует пользователей интернета в возрасте 18-64 лет, проживающих во всех типах населённых пунктов по всей России.