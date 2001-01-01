07.03.17 Как взлетели продажи косметики накануне 8 марта

Аналитики "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Маркета" изучили, на какие товары увеличился спрос россиян перед Международным женским днём. Учитывались покупки с 27 февраля по 6 марта на "Яндекс.Маркете" и в интернет-магазинах, которые принимают оплату через "Яндекс.Кассу".

Мужчины готовили подарки загодя: пик продаж пришелся на 27–28 февраля и 2 марта. При этом покупатели явно экономили, так как по сравнению с показателями февраля в большинстве популярных категорий товаров средние чеки сократились или остались неизменными.

Так, снизился средний платеж за косметику и парфюмерию, украшения и бижутерию, а также цветы. Средние чеки за одежду и аксессуары, книги, сувениры и товары для хобби почти не изменились. А вот на бытовую технику и электронику пользователи тратили больше, чем в обычные дни.

С 27 февраля пользователи ежедневно оплачивали на 17% больше покупок в категории "цветы", чем в обычные дни. Рекорд продаж выпал на 2 марта, когда число платежей выросло в 1,8 раза. В то же время средний чек за цветы по сравнению с обычными днями февраля снизился на 25%.

В этом году самым популярным подарком к 8 Марта могут стать товары для красоты. По данным "Яндекс.Кассы", за неделю до праздника количество заказов косметики и парфюмерии выросло на 29%. Пики продаж пришлись на 27 и 28 февраля, а также на 2 марта, когда число платежей возросло на 75–90%.

Многие пользователи и здесь старались сэкономить - средний чек в этой категории составил 3427 рублей, что на 18% меньше, чем средний платеж за февраль. На "Яндекс.Маркете" пользователи также проявляли повышенный интерес к товарам для красоты. Перед праздником значительно выросла посещаемость страниц со средствами для ухода за ногтями (+47%) и парфюмерией (+41%).

В категории "ювелирные украшения" и "бижутерия" ситуация схожая. С 27 февраля число покупок в целом выросло на 17%, а средний чек сократился на 18% - до 2437 рублей. Пик продаж пришелся на 2 марта - в этот день пользователи оплатили вдвое больше покупок, чем в обычные дни.

На бытовую технику спрос вырос за неделю до праздника, однако всего на 9%. Пик продаж пришелся на 27 февраля и 2 марта - в эти дни число покупок увеличилось на 30%.

В среднем за раз пользователи платили через "Яндекс.Кассу" за электротовары около 2852 рублей, что на 18% больше, чем в феврале. Покупатели интересовались смартфонами и ноутбуками не больше обычного, зато ажиотажным спросом пользовались товары в категории "Техника для красоты". Так, посещаемость раздела "Фены и приборы для укладки волос" выросла на 79%, "Напольные весы" - на 61%, а "Эпиляторы" - на 42%.

По данным "Яндекс.Кассы", в целом за неделю спрос на одежду и аксессуары в интернет-магазинах вырос на 12%. Пик пришелся на 3 марта, когда пользователи оплатили на 33% больше покупок, чем в обычные дни. Средний чек в этой категории увеличился всего на 2% и составил 2401 рубль. Самым ходовым товаром перед 8 Марта стали зонты - посещаемость страниц с ними выросла на 140%.

Спрос на сувениры и товары для хобби вырос лишь на 6%. Средний чек в этой категории почти не изменился и составляет 1350 рублей.

В преддверии Дня защитника Отечества спрос на товары закономерно отличался. По данным "Яндекс.Маркета", наблюдался повышенный интерес к технике для красоты — машинкам для стрижки (+42%), электробритвам (+41%) и товарам для ухода за полостью рта (+29%). Также в лидерах роста ожидаемо оказалась категория мужской косметики – трафик в ней вырос на 44%.

В прошлом году, согласно исследованию "Яндекс.Денег", к Международному женскому дню всплеск продаж был большим, чем в феврале. В первую неделю марта 2016 года среднее количество онлайн-заказов выросло в два раза, а перед Днем защитника Отечества - только в полтора.