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09.03.17 

Шесть главных ecommerce-трендов этого года от Criteo

Шесть главных ecommerce-трендов этого года от Criteo

Один из лидеров на рынке персонализированной медийной рекламы, компания Criteo представила обзор основных трендов ecommerce и цифрового маркетинга в 2017 году.

"2016 год оказался удачным для электронной коммерции. Ключевыми событиями можно считать повышение на 50% количества мобильных продаж в "Черную пятницу" и удвоение продаж в китайский День холостяка", - отмечают в компании.

Итак, шесть основных  ecommerce-трендов этого года, версия Criteo.

1. Потребители станут делать более дорогие покупки с мобильных устройств

Мобильный экран становится все более комфортным для потребителя. Уже во втором квартале прошлого года средний объем заказов, сделанных через мобильные приложения, на 27% превысил этот показатель для десктопов. При этом средний объем заказов, сделанных через мобильный браузер, оказался всего лишь на 9% ниже, чем со стационарных компьютеров.

Совет интернет-магазинам

Нужно сделать оформление заказов с мобильных устройств простым и безопасным. Простая навигация и быстрая регистрация мотивируют мобильных пользователей делать более "дорогие" покупки.

2. Небольшие ритейлеры станут искать возможности конкурировать с интернет-гигантами

В 2017 году вырастет количество независимых ритейлеров, которые смогут конкурировать с Amazon и снизят зависимость от Facebook и Google. На рынке уже появились игроки, которые предлагают продавцам новые решения, повышающие уровень конкуренции. К их числу относятся такие компании, как HookLodik, RichRelevance, Kenshoo и др.

Совет интернет-магазинам

Необходимо найти правильных партнеров и сотрудничать с техническими компаниями, которые повысят уровень конкурентоспособности.

3. Товарные объявления станут лучшим способом привлечь покупателей

В 2017 году вырастут затраты на рекламу в Google Shopping. При этом инвестиции в платный поиск останутся на прежнем уровне.

Совет интернет-магазинам

Следует сфокусироваться на таких каналах продвижения, которые не только приводят к нужному товару, но и знакомят с брендом.

4. Видеореклама раскроет свой потенциал

В 2017 году никто не захочет покупать рекламные ролики сами по себе. Продавцам нужно программное обеспечение, которое позволит быть уверенными в том, что реклама дошла до потребителя. Возрастут требования к автоматизации и оптимизации.

Тысячи динамически сгенерированных рекламных видео позволят продавцам запускать кампании с высокой целевой направленностью и находить индивидуальный подход к пользователям.

 

5. Бренды производителей потребуют большей прозрачности в маркетинге

В 2017 году производители пересмотрят свою ценовую политику и задумаются о возврате средств, которые они тратят на продавцов-посредников. Реклама брендов непосредственно от производителей теперь легче доходит прямо к покупателям, их марки становятся узнаваемыми за счет распространения на различных платформах. Соответственно, вырастут затраты на рекламу тех, кто занимается исключительно торговлей.

6.Онлайн-магазины начнут ориентироваться на мобильных пользователей. 

В 2017 году большинство ритейлеров перейдет на обслуживание мобильных клиентов. Конверсия сайтов, заточенных под мобильные экраны, будет на 39% выше, чем у неоптимизированных.

Лидерство в мобильных продажах и инновациях останется за азиатскими странами, особенно - Китаем, где пользователи давно привыкли покупать, заказывать такси и получать другие сервисы с помощью мобильных устройств.

Совет интернет-магазинам

 Ориентировать продажи на мобильные устройства – это уже не прихоть, а необходимость. Дизайн сайта под малые экраны должен стать приоритетным, поскольку именно мобильные устройства становятся основным каналом общения с покупателями.

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