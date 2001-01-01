06.03.17 В Hoff нашли нового исполнительного директора

Исполнительным директором мультиканального мебельного ритейлера Hoff назначен Валентин Дмитриев. Информация об этом появилась на его странице в социальной сети Facebook. Дмитриев сообщил, что занимает этот пост с февраля, но других подробностей не раскрывает.

Ранее Дмитриев работал генеральным директором российской обувной сети Kari, а до этого был финансовым директором "Эльдорадо Украина".

За прошлый год Hoff в два раза нарастил объем онлайн-продаж. Их доля во всем обороте компании достигла 13%. В 2016 году продавец товаров для дома и мебели увеличил свою выручку на 30%, то есть до 18,3 млрд рублей. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 19%.

Этот рост можно объяснить использованием мультиформатной бизнес-модели, в которую входят разные каналы продаж, в том числе и Интернет. Так, в прошлом году компания запустила онлайн-продажи в 55 городах России. В итоге доля онлайн-выручки в ее общем объеме удвоилась, достигнув отметки 13% - 2,4 млрд рублей.

О стратегии мультиканальности как о тактике выживания в Hoff рассказали еще в 2015 году. В прошлом году ритейлер также объявил о запуске сети мини-магазинов в поддержку онлайн-продаж.

Мебельный ритейлер Hoff был основан в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом. Сейчас сеть состоит из 23 магазинов: 15 гипермаркетов и 8 небольших магазинов Hoff mini и Hoff Home. ​