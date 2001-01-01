09.03.17 Amazon увеличивает сеть ПВЗ на заправках

Сеть европейских заправочных станций Repsol подписала соглашение с Amazon, которое позволит интернет-гиганту расширить сеть своих ПВЗ и охватить онлайн-покупателей, которые не желают ждать курьера дома.

Repsol располагает почти четырьмя тысячами заправочных пунктов в Испании и Португалии, и в любой из них потребители смогут заказать доставку онлайн-заказа. Сервис начнет работу в ближайшие три месяца. Также планируется протестировать его в Италии на 320 станциях Repsol.

Сотрудничество станет частью обширной программы Amazon, рассчитанной на покупателей, которые не желают ждать курьера дома и хотят забрать отправление в наиболее удобном для них месте. Кроме того, сервис отражает общую тенденцию: топливные компании используют любые способы привлечения клиентов к своим сетям. Это особенно актуально на фоне падения цен на бензин и зачастую приносит больше дохода, чем непосредственно продажа топлива.

"Есть множество людей, которые приходят на наши станции не для того, чтобы купить топливо, а за сопутствующими товарами и услугами", - сообщил генеральный директор British Petroleum Боб Дадли.

Почтоматы Amazon, которые появятся на заправках Repsol, уже широко представлены в США. Клиенты могут открыть ячейки со своим заказом с помощью кода, который получают от интернет-гиганта. Свыше 1,3 тыс. таких боксов установлено в Великобритании в самых разных местах, включая бензозаправки Jet, которыми управляет американская компания Phillips 66.

Напомним, летом 2016 года компания Amazon заключила соглашение с крупнейшим европейским продавцом топлива Shell об установке на его заправочных станциях почтаматов Amazon Locker.