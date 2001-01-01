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06.03.17 

Avito тестирует сервис С2С доставки

Avito тестирует сервис С2С доставки

Компания Avito тестирует доставку товаров от потребителя к потребителю. О первой состоявшейся в рамках нового сервиса доставке наушников сообщил на своей странице в Facebook Product manager компании Юрий Палевич.

По его словам, полноценный запуск сервиса запланирован на 2017 год. С его помощью пользователи смогут продавать товары друг другу с доставкой и онлайн-переводом денежных средств. 

Доставлять заказы будут партнерские службы Avito. Также для сдачи посылок будут доступны пункты приема отправлений.

"На старте будет доступна курьерская доставка плюс пункты выдачи", - рассказал Oborot.ru Палевич.

В отличие от уже запущенного на Avito.ru сервиса доставки для бизнеса, физическим лицам не придется заниматься в офлайне подключением платежей. В компании уверяют, что в сервисе С2С все функции будут онлайн.

После окончания тестирования сервис будет доступен по всей России. Подробности о тарифах и требованиях к пользователям в Avito пока не раскрывают. 

По данным SimilarWeb, Avito.ru является одной из самых популярных ecommerce-площадок в России. Ее ежемесячная посещаемость - до 35 млн посетителей (максимум по прошлому году). По информации самого ресурса, на нем сейчас зарегистрировано более 12 тысяч интернет-магазинов.

Avito.ru создан в ноябре 2007 года. Основатели компании - Йонас Нордландер и Филип Энгельберт. Инвесторами, помимо Vostok New Ventures, являются фонды Northzone Ventures, Accel Partners, Baring Vostok Private Equity Fund IV, Vostok Nafta, а также южно-африканский медиахолдинг Naspers. По версии журнала Forbes, текущая стоимость компании равна $2,4 млрд. В октябре 2015 года Avito начал готовиться к первичному размещению акций (IPO).

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Комментарии читателей
06.03.17 21:38
Евгений

Думаю не пойдет какая там доставка местные обитатели обычно готовы через весь санкт-петербург ехать 3 часа лишь бы 200 рублей за доставку не платить

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