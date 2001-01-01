03.03.17 Колесняк будет развивать цифровую среду Tele2

Бывший директор по электронной коммерции компании "Связной" Сергей Колесняк 1 марта занял должность директора по развитию цифрового канала Tele2. Информация об этом появилась на его странице в социальной сети Facebook.

На этой позиции он сменил покинувшую ранее Tele2 Жанну Шалимову. Как сообщили Oborot.ru в пресс-службе компании, Сергей сосредоточится на дальнейшем развитии цифровой среды оператора и усилении его присутствия в онлайн-пространстве.

"Руководство компании уверено, что профессионализм Сергея в сферах digital и ecommerce будет способствовать еще более эффективному развитию Tele2 в этих направлениях", - прокомментировала Oborot.ru пресс-секретарь Tele2 Ольга Галушина.

В компании рассказали, что с января этого года оператор реализует масштабный проект по формированию новой цифровой среды для абонентов. В Tele2 уверены, что перевод общения с клиентами в digital сможет усовершенствовать качество сервиса и снизить нагрузку на контактные центры.

Напомним, в феврале Колесняк покинул пост директора по электронной коммерции ритейлера "Связной" и не уточнил свои дальнейшие планы. За 12 лет работы в компании он прошел путь от управляющего розничным магазином сети до директора по электронной коммерции и корпоративным продажам. Колесняк был экспертом Большого совета Премии "Большой Оборот 2016"