13.02.17 "Связной" остался без директора по ecommerce

Сергей Колесняк покинул пост директора по электронной коммерции компании "Связной". Об этом он сообщил 10 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

"Это были потрясающие 14 лет, но пришло время двигаться дальше... Спасибо всем удивительным людям, с которыми мне довелось познакомиться и поработать вместе", - написал Колесняк.

Представители "Связного" пообещали завтра прокомментировать его уход и сообщить, кто занял должность ecommerce-директора компании.

Колесняк был экспертом Большого совета Премии "Большой Оборот 2016". В интервью Oborot.ru в декабре прошлого года он рассказал о планах "Связного" на 2017 год. "Стратегия ритейлера прежняя: мы работаем над увеличением онлайн-продаж и эффективности svyaznoy.ru. Кроме того, мы продолжим развивать омниканальный подход к продажам, поскольку видим, что он востребован клиентами", - сообщил он.

Сегодня также стало известно, что из "Детского мира" ушел ecommerce-директор Анатолий Мохов.