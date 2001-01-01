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03.03.17 

"О’Кей" доставляет заказы в авто

"О’Кей" доставляет заказы в авто

Ритейлер "О’Кей" вводит для своего интернет-магазина okeydostavka.ru новый формат выдачи товаров "О’Кей-авто". С 1 марта компания будет доставлять онлайн-заказы прямо в автомобили покупателей.

Сервис работает пока только в магазине "О’Кей" в Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков. Сотрудники компании принесут заказ, где все покупки будут уже уложены в пакеты, погрузят в автомобиль и примут оплату наличными или картой. Комплектацию заказа покупатель может проверить на месте.

"Проект "О’Кей-авто" уникален для российского рынка, и мы стали первыми, кто перенес успешный опыт лучших зарубежных ритейлеров, таких как британские Tesco, Asda или американский Walmart в нашу страну", - рассказала директор департамента электронной коммерции ГК "О’Кей" Елена Ременникова.

Интернет-магазин okeydostavka.ru был запущен в конце 2015 года. По данным компании, за 2016 год количество его клиентов выросло в 6 раз, а количество заказов - в 11 раз. Не совсем понятно, как эти данные соотносятся с тремя неделями работы в 2015 году, а абсолютных показателей в "О’Кей" не называют. Зато указывают, что на самовывоз из магазинов сети приходится лишь 10% заказов – остальные покупатели предпочитают доставку на дом.

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