03.03.17 Интернет-магазины проверили на соблюдение закона

Порядка 15% российских интернет-магазинов нарушают закон о защите прав потребителей, утверждается в совместном исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и организации "Общественная потребительская инициатива". Нередко онлайн-продавцы размещают ложные сведения о себе или не предоставляют их вовсе.

По данным компаний, почти 3% онлайн-предпринимателей завышают цену для тех, кто оплачивает товар по безналичному расчету. Кроме того, более 5% ресурсов не указывают информацию о фактическом адресе интернет-магазина.

Под прицелом у АКИТ оказались даже такие компании, как Dns-shop.ru, Sapato.ru, Technopoint.ru и Еxist.ru, которые не разместили полные данные о юридическом лице или адресе. В нарушениях был уличен и интернет-магазин Topcomputer.ru, который попал сразу в две "номинации". Аналитики утверждают, что данный ритейлер предоставляет скидку при оплате наличными, нарушая ст. 16.1 и ст. 16.4 Закона "О защите прав потребителей".

"В мелких интернет-магазинах зачастую клиенту выдают странного вида товарные накладные вместо чека, а сами чеки пробивают на левых кассовых аппаратах", – рассказал глава АКИТ Алексей Федоров. Он напомнил, что с такими документами у потребителя возникнут большие сложности при обмене товара. Федоров посоветовал россиянам требовать чеки при покупке и проверять их с помощью QR-кода, "выводя на чистую воду нечистых на руку бизнесменов".

Также Фёдоров считает, что государству следует ужесточить контроль над интернет-ритейлерами. По его словам, сложившуюся ситуацию может улучшить введение обязательной регистрации онлайн-магазинов, встающих на налоговый учёт в России и в российской доменной зоне (.ru или .рф). Кроме того, такие компании должны передавать государственным органам свой официальный e-mail в российском сегменте Интернета.

"Подобный уровень нарушений элементарных требований Закона "О защите прав потребителей" среди крупнейших интернет-магазинов является крайне неприемлемым для отрасли, в которой на настоящий момент существует более 40 тысяч интернет-магазинов", – подчеркивают в АКИТ. По словам экспертов, ситуация с более мелкими магазинами, скорее всего, еще более тяжелая.

Ассоциация пообещала сделать такой мониторинг регулярным и вести отдельный реестр "серых дельцов". Следует отметить, что такой анализ проводился организациями вручную. Специалисты проверили тысячу крупнейших с точки зрения трафика интернет-магазинов. "Порог" составил не менее 60 000 уникальных посетителей в месяц, по данным SimilarWeb.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что такая информация не нужна покупателям. "Для таких интернет-магазинов, как La Redoute, это не так страшно, поскольку компания, которая вложилась в этот бизнес, ценит потребителей и дорожит своей репутацией. Такие магазины в 90% случаев готовы возместить деньги, если какая-либо вещь окажется некачественной. Поскольку весь их актив — это их веб-адрес и их клиенты", – пояснил он свою точку зрения.

Впрочем, по словам эксперта, интернет-магазинам всё же стоит исправить ситуацию и разместить о себе более полную информацию, поскольку они обязаны исполнять закон.