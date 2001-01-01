28.02.17 Google Merchant наведет порядок в отзывах

Google Merchant Center запустил инструмент, который позволит найти и исправить проблемы с отзывами на товары.

Новый инструмент доступен пользователям системы "Рейтинги товаров" (Products Ratings). Он позволяет анализировать загруженные фиды отзывов и находить в них неточности. Как говорится в блоге сервиса, к таким проблемам можно отнести отзывы без временных отметок, отсутствие текста самого отзыва или указания автора. Информация будет доступна рекламодателям в течение нескольких часов после загрузки фида.

Новинка появилась в Google Merchant Center, однако доступна она лишь участникам программы "Рейтинги товаров" (Product Ratings). Эта система позволяет рекламодателям получать оценку от пользователя по пятибалльной шкале (а точнее, с помощью пяти звезд). Чем выше будет у товара оценка, тем больше шансов получить доверие покупателей и увеличить продажи.